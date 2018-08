Awo-Tours ist Geschichte

Herzstück der Awo-Tours über Jahrzehnte: Ina Krause und Uwe Prinz von Awo-Tours in ihrem Büro am Otto-Grotewohl-Ring © Foto: Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Awo-Feriencamps sind Geschichte. Seit 1992 sind rund 10 000 Kinder in die Camps gefahren, 400 Betreuer waren für sie im Einsatz. Im April hatte der Ortsvereinsvorstand angesichts sinkender Teilnehmerzahlen das Auslaufen diesesBereichs beschlossen.

Vergangene Woche hat das allerletzte Awo-Feriencamp unter dem Dach des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt seine Türen geschlossen. Der Geschäftsführende Vorstand Uwe Prinz hat nach der Abschiedsparty die Treppe des Hauses gefegt: „Wie immer verlassen wir das Camp ordentlich!“ Zwei Hunde-Camps auf dem Awo-Hof Kemlitz, ein Kletter-Kanu-Camp, zwei Tiercamps, ein Fußballcamp und ein Kletterwaldcamp hatte er für diesen, den 26. Jahrgang noch einmal vorbereitet. Das war schon entschieden weniger, als er zum vergangenen Schuljahresbeginn noch vorhatte. So strickte er die Struktur um, reduzierte die Zahl der Camps und lenkte bereits angemeldete Kinder auf die verbliebenen um. Gründe dafür waren sowohl die weiter sinkende Nachfrage als auch der Mangel an Betreuern. Da dies im Winter deutlich wurde, folgte der Vereinsvorstand im April seinem Vorschlag und beschloss, den Fachbereich Awo-Tours auslaufen zu lassen.

„Auch wenn sich in diesem Jahr gerade die Zahlen der Sechs- bis Neunjährigen erhöhte, verzeichneten wir in den letzten sechs Jahren jährlich einen zehnprozentigen Rückgang der Teilnehmerzahlen“, sagt Uwe Prinz. Und mit 60 Prozent weniger Nachfrage ließe sich ein solches Camp-Programm nicht mehr wirtschaftlich darstellen. Es mag auch daran liegen, dass die heutigen Eltern von Grundschulkindern kaum noch eigene Ferienlager-Erfahrungen haben und die Individualisierung der Feriengestaltung weiter voranschreite.

Uwe Prinz als zentraler Protagonist der Awo-Tours hatte von Anfang an den größten Wert auf die Ausbildung der Betreuer gelegt. Selbst ist er Diplomsozialarbeiter und Sozialpädagoge und hat eine Vielzahl von erlebnispädagogischen und anderen Qualifizierungen absolviert. In den ganzen 26 Jahren hat er sich nur zweimal von einem Betreuer trennen müssen. 400 waren es, und im Schnitt blieben sie fünf bis sechs Jahre dabei. In dieser Zeit erfuhren sie 200 bis 250 Stunden pädagogische Schulungen und viele Tage praktische Arbeit mit Kindern. Zwei Drittel dieser 400 Betreuer ergriffen später einen Beruf im pädagogischen Bereich. Rund 50 sind heute Lehrer, besonders viele sind in der Jugendhilfe tätig, sind Erzieher und Sozialarbeiter. Aus diesen ersten Jahren sind Namen wie Ute Wunglück und Robert Müller noch bekannt. Die Entwicklung von Sozialkompetenzen, die eigenverantwortliche Leitung von Teams, die Beherrschung der Gruppendynamik, das waren vorrangige Ausbildungsziele. Einer der Erzieher, Andreas Westphal, bedankte sich Jahre später bei Uwe Prinz auch für den Vertrauensvorschuss, „als ich als Betreuer auch gleich eingesetzt wurde, Erfahrungen machte, die mich heute noch erwärmen, Handwerkszeug beigebracht bekommen zu haben, das mir erst viele Jahre später als der Wert bewusst wurde, den es hatte“.

Kinder, die in die Awo-Camps fuhren, mussten sich aktiv einbringen. Erlebnispädagogik stand im Vordergrund, ob bei der gegenseitigen Sicherung auf dem Hochseil oder der Slackline, ob bei kindgerechter Akrobatik im „Zirkus“, bei Theaterstücken, beim Schwimmen mit Delfinen auf den Azoren oder beim Tischdienst. Bis hin zur Meeresbiologin haben manche dabei ihre Berufe gefunden. Viele Teilnehmer wurden später Betreuer, viele Betreuer qualifizierten sich zu Erlebnispädagogen. Katharina Brademann schrieb ihre Lehramtsmasterarbeit über Erlebnispädagogik und kommt heute mit Kollegen zu den Awo-Teamtrainings, die Uwe Prinz weiterhin anbietet. Viele Namen wären zu nennen: Eva Vogel und Sandra Koplin waren 13 Jahre Betreuerin, Sophie Felte ist nach vielen Jahren heute selbst im Vorstand. Viele treffen sich am 1. Dezember zum Abschied.