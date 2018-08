Historisches Tief am Oderpegel Frankfurt 1

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Am maßgeblichen Pegel Frankfurt 1 ist am Dienstag der niedrigste Wasserstand seit der Inbetriebnahme gemessen worden. Das gewässerkundliche Informationssystem der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zeigte um 15.30 Uhr einen Stand von 95 Zentimeter. Auf der elektronischen Anzeigetafel in der Nähe des Winterhafens leuchteten um kurz nach 13 Uhr sogar nur 94 Zentimeter auf. Der alte Extremwert stammt mit 100 Zentimetern vom 15. August 2004. Auch der südlich der Oderbrücke liegende zweite Frankfurter Pegel sank auf 95 Zentimeter. Er ist vom Tiefstwert von 2003 (81 Zentimeter) jedoch noch einige Zentimeter entfernt.

„Der Trend zeigt weiter leicht nach unten“, sagt Sebastian Dosch, stellvertretender Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde. Entscheidend seien die Niederschläge in Polen und Tschechien. „Und die tendierten auch dort in den vergangenen Tagen eher gegen Null“, so Dosch. Die Frankfurter Strecke der Oder weise die für die Schifffahrt niedrigste Fahrrinne im Flussverlauf auf. Daher ruht der offizielle Schiffsverkehr auch. Das deutsch-polnische Fahrgastschiff Zefir liegt seit Wochen an der Anlegestelle in Frankfurt fest. Lediglich das Charterschiff Onkel Helmut bietet auf Nachfrage ab Holzmarkt noch Rundfahrten auf dem Grenzfluss an. (thg)