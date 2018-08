Sicherheit ist wichtiges Thema

Stefan Lötsch

Neuzelle/Eisenhüttenstadt Von

Altstadtfest, Stadtfest in Eisenhüttenstadt, das Brandenburger Dorf- und Erntefest in Neuzelle und das Hoffest der EWG: An den nächsten Wochenenden kann in der Region ordentlich gefeiert werden. Für das Erntefest am 8. September wurden jetzt weitere Details bekannt.

An den kommenden Wochenenden laden größere Feste in der Region viele Gäste ein. Am Freitag beginnt das Altstadtfest in Fürstenberg. Zehntausende Gäste werden eine Woche wieder zum Stadtfest erwartet, das vom 24. bis 26. August stattfindet. Und am 8. September will Neuzelle Gäste willkommen heißen zum 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest. Mit rund 15 000 Besuchern rechnet Amtsdirektor Hans-Georg Köhler. Am Dienstag gaben die Organisatoren einen Vorausblick, was die Besucher des landesweiten Festes erwartet.

Auch wenn Neuzelle das Brandenburger Dorf- und Erntefest schon einmal ausgerichtet und nicht zuletzt wegen des Klosterjubiläums in diesem Jahr zum zweiten Mal den Zuschlag bekommen hat, so spricht Hans-Georg Köhler doch von einem Riesenunterschied was den Vorbereitungsaufwand anlangt, wenn er das erste Fest 2004 mit heute vergleicht. Als Beispiel nennt er ein Thema, das erst in den vergangenen Jahren an Wichtigkeit gewonnen hat: Sicherheit. Wo so viele Leute erwartet werden, müsse ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt werden, so Köhler. Das sei kurz vor der Fertigstellung. „Darüber hinaus haben wir Vorkehrungen getroffen und gute Partner und Sicherheitsfirmen an der Hand. Die Polizei unterstützt uns sehr gut.“

Das Fest zieht sich gleichsam quer durch das ganze Dorf. Parkplätze – Hans-Georg Köhler spricht von 3000 – gibt es im Bereich der Agrargenossenschaft, die dafür Flächen zur Verfügung stellt. Dort befindet sich auch eine der insgesamt drei Bühnen. Die Besucher werden durch die Kruggasse zur Frankfurter Straße geführt, wo eine weitere Bühne steht und schließlich zum Stiftsplatz, wo die Hauptbühne zu finden ist.

Ein Höhepunkt des Festes wird sicherlich der große Festumzug sein, der um 11.30 Uhr beginnt. Der Amtsdirektor spricht von einer logistischen Herausforderung. Denn weder durch das Fest noch durch den Umzug soll der Verkehr auf der B 112, der durch Neuzelle rollt, größer beeinträchtigt werden. „Ein größere Umleitung des Verkehrs kam nicht infrage“, so Köhler. Der Festumzug wird aus 50 Bildern bestehen, verriet Andrea Fronzeck, Kämmerin des Amtes und Verantwortliche des Amtes für die Veranstaltung. In 30 Bildern wird die Geschichte Neuzelles dargestellt. Da werden die Mitwirkenden in historischen Kostümen zu sehen sein, die aus einem Kostümverleih stammen. Demnächst wird es die erste Anprobe geben. 20 weitere Bilder werden von Vereinen, Einrichtungen und den Ortsteilen der Gemeinde Neuzelle gestaltet. 500 Akteure wirken mit, erklärte Andrea Fronzeck.

Ab nächster Woche sind die Flyer mit dem detaillierten Programm und Lageplan für das Fest erhältlich, erklärte der Amtsdirektor.