Wasserspiegel des Obersees weiter extrem niedrig

Christian Schönberg

Kyritz (MOZ) Grau und fett wirkten am Dienstag die Wolken am Himmel. Niederschlagen wollten sie ihr Wasser aber nur sparsam. Die Dürre-Lage bleibt angespannt, und die Krisengruppe bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises wird weiterhin bestehen bleiben. Dieses kürzlich gebildete Gremium aus Mitarbeitern, Vertretern der Gewässer- und anderer -verbände tagt mittlerweile so außerplan- wieregelmäßig.

Das Augenmerk liegt derzeit auf dem Dossespeicher, wie der Obersee bei Kyritz hydrotechnisch zu bezeichnen ist. Das Wasser des Havelnebenflusses wird dort angestaut und quasi wie in einer Wanne gelagert. Aber es gibt nicht mehr viel davon. Noch im Juni wurde extra mehr Nass abgelassen, damit die dürregeplagten Bauern dort etwas Entspannung für ihre dürstenden Feldfrüchte erwarten können. Von jetzt an heißt es aber: Stopp. „Zusammen mit dem Landesumweltamt wird Mitte dieser Woche die zusätzliche Oberflächenwasser-Abgabe aus dem Dossespeicher eingestellt“, teilte die Kreisbehörde mit.

Insgesamt seien in den vergangenen Wochen anderthalb Millionen Kubikmeter Wasser zusätzlich aus dem Dossespeicher abgelassen worden, was den Nutzern der angrenzenden Flächen zugute kam. „Wir haben auch wegen der Vorbereitung auf Sanierungsarbeiten an der Dammfuß-Drainage des Staudamms mehr Wasser ablassen können, als in anderen Jahren“, sagt Dirk Geißler von der Kreisbehörde. Doch jetzt ist das Absenkziel an der vom Landesumweltamt bewirtschafteten Talsperre, der Haupt-Stauvorrichtung, mit 38 Meter über dem Meeresspiegel so gut wie erreicht.

Angesichts des Erreichens des Absenk-Ziels gerät aber die Gewässer-Ökologie immer mehr ins Blickfeld: Wenig Wasser erwärmt sich schneller; wärmeres Wasser verliert immer mehr von dem darin gelösten Sauerstoff; den Tieren im nassen Element geht – rein bildlich gesprochen – die Luft aus. „Die Temperaturen des Wassers steigen weiter“, sagt Geißler. „Da verbraucht sich der Sauerstoff sehr schnell. Wir müssen ein Fischsterben verhindern.“ Nicht zuletzt gibt es auch Weichtiere, wie mitteleuropäische Muschelarten, denen das ungewöhnlich erwärmte Wasser zusetzt.

Der Wasserspiegel des Obersees kann technisch gehalten werden, indem die Ableit-Bauwerke fürs Oberflächenwasser komplett geschlossen werden. Dadurch bleibt der Abfluss aus dem See in die Gewässersysteme erhalten. Das ermöglicht den wichtigen Wasseraustausch und verhindert weitere Defizite im Sauerstoffgehalt. Tritt der Extremfall ein, dass die Wasseroberflache so tief steht, dass selbst der Abfluss komplett aussetzt, werden die Wehre geöffnet: Organismen wie den Muscheln bleibt damit ein Lebensraumsystem offen für Neuansiedlungen an Stellen, in denen die Sauerstoffknappheit nicht so gravierend ist.

Geißler appelliert an alle Einwohner, grundsätzlich sparsam mit dem Wasser umzugehen. „Gleichzeitig bitten wir darum, Fischsterben in den Gewässern beim Wasser- und Bodenverband oder bei uns zu melden“, sagt er. Entspannung ist in den nächsten anderthalb Wochen ohnehin nicht vorhergesagt: Wolkenfronten, die ergiebigen Niederschlag versprechen, machen sich weiter äußerst rar.