Digitale Offensive in Grundschulen

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Man kann es drehen und wenden wie man will, der Digitalität gehört die Zukunft. Vor allem die jungen Leute haben das längst verinnerlicht, die Schüler gehen seit der 1. Klasse mit dem Thema neue Technologien um. Klare Sache, dass die Stadt Fürstenberg als Trägerin der beiden Grundschulen – Bredereiche und Fürstenberg – bemüht ist, diesem Umstand Rechnung zu tragen.

Für dieses Jahr hat die Kommune deshalb auch eine „digitale Offensive“ geplant. Im Haushalt der Wasserstadt sind entsprechende Mittel eingestellt worden: rund 65 000 Euro. Wie der zuständige Experte in der Fürstenberger Stadtverwaltung, Frank Tiede, am Dienstag bestätigte, läuft zurzeit das umfangreiche Programm der Anschaffung von moderner Elektronik. Gefördert wird das Vorhaben übrigens unter anderem aus dem Programm Medienfit, das vom Land Brandenburg 2016 ins Leben gerufen wurde.

Dass dazu Whiteboards gehören, also interaktive Schultafeln, versteht sich von selbst. Für 12 000 Euro soll beispielsweise die Drei-Seen-Grundschule ein hochmodernes Whiteboard erhalten, dazu einen Beamer im Werte von 1 500 Euro und einen sogenannten Hardware-Server, der rund 2 000 Euro kosten soll. Doch damit längst nicht genug: Zehn Rechner erwirbt die Kommune für die Grundschüler am Berliner Berg, Kostenpunkt 7.000.Euro. Dazu kommen ein offener Wlan-Anschluss (schnurloser Internetzugang) und 20 Notebooks für 12 000 Euro. Acht sogenannte Medieninseln für 5 600 Euro runden die digitale Aufrüstung ab. Auch die Kleine Grundschule in Bredereiche profitiert von der Medienoffensive. Im Wert von 3 500 Euro werden fünf neue PC angeschafft, außerdem soll für 2 400 Euro Software angeschafft werden. Frank Tiede kündigte an, die Technik wird in den Herbstferien installiert.