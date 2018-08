Noch fließt die Spree

Noch rauscht das Wasser: Das Wehr in Beeskow ist so eingestellt, dass derzeit mehr Wasser abfließt als nachkommt. Daher sinkt der Spiegel des Schwielochsees. © Foto: Olaf Gardt

Am Oberlauf stimmt der Wasserstand: An der Spreepromenade füttern Ahmad Habib, Mohamad Adres und Mohamad Zeen Moussa Enten. Hier ist der Wasserstand der Spree, wie man ihn gewohnt ist. Hinter dem Wehr allerdings ist das Wasser schon knapp, nur drei statt 15 Kubikmeter fließen pro Sekunde ab. © Foto: Jörn Tornow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die andauernde Trockenheit macht sich auch an der Spree bemerkbar. Die Handschleuse im Beeskower Walkmühlgraben ist gesperrt, in Alt Schadow wird nur noch alle zwei Stunden geschleust, um den Wasserverlust zu minimieren.

Wenn man von der großen Spreebrücke ein Stück Holz ins Wasser wirft, bekommt man den Eindruck, dass die Spree zum See geworden ist. Das Hölzchen schaukelt hin und her, treibt aber nicht mit der Strömung davon.

Doch ganz zum Stillstand gekommen ist die Spree noch nicht. Auf der Spreeinsel hört man das Wasser am Wehr noch rauschen. Man sieht auch, wie es ziemlich algengrün über die Wehrtaffeln in die Tiefe stürzt. Rund drei Kubikmeter, so die Angaben des Landesumweltamtes, sind es pro Sekunde, normal wären 15 Kubikmeter.

Dennoch scheint alles im normalen Rahmen zu sein. „Bislang ist es sehr gut gelungen, die Spree durch den Sommer zu bringen. Selbst ohne weitere Niederschläge ist die Wasserversorgung aus der Talsperre Spremberg bis Ende August gesichert“, sagt Thomas Frey, Referent im Büro des Präsidenten des Landesumweltamtes.

Dies ist so, weil die Spree mit der Talsperre Spremberg und weiteren Talsperren in Sachsen über große künstlich angelegte Speicher verfügt und über einen großen natürlichen Wasserspeicher, den Schwielochsee. Diese Wasserreserven werden jetzt genutzt. Um den Wasserstand der Spree in Richtung Fürstenwalde zu stabiliseren, ist das Beeskower Wehr so eingestellt, dass rund ein Kubikmeter Wasser mehr abfließt, als in den Schwielochsee fließt. Der Pegel des Schwielochsees sinkt dadurch um rund einen Zentimeter am Tag. Am Dienstag lag er bei 1,41 Meter. Das entspricht dem mittleren Niedrigwasserstand zwischen 1996 und 2015. Die Extremwerte sehen ganz anders aus. 1982 drohte der See praktisch auszutrocknen. Am 11. November wurde noch ein Wasserstand von 56 Zentimetern gemessen. Der absolut höchste Wasserstand ist länger her. 3,16 Meter wurden im März 1940 registriert.

Als Referenzpegel für die Bewirtschaftung der Spree hat das Land Brandenburg den Pegel in Leipsch festgelegt. Fließt dort weniger als ein Kubikmeter Wasser in der Sekunde ab beginnt die „außergewohnliche Niedrigwasserbewirtschaftung“. Aktuell aber fließt in Leipsch noch die doppelte Wassermenge. Ein Wert, bei dem es von den Behörden vor allem mahnende Worte gibt. „Das Landesamt für Umwelt appelliert bereits seit längerem an alle Grundstücksbesitzer entlang der Spree, äußerst sparsam mit Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern umzugehen“, so Frey.

Auswirkungen hat der niedrige Wasserstand auf den Verkehr auf der Spree. Die Tauchtiefe des Flusses ist zwischen den Schleusen Beeskow und Neuhaus auf ein Meter eingeschränkt. Die MS Schwielochsee, die jeden Donnerstag von Goyatz nach Beeskow unterwegs ist, muss langsamer als sonst fahren und braucht für die Tour gut zwanzig Minuten länger. Bootsführer müssen an Schleusen darauf achten, dass sie nicht aufsetzen.

Auswirkungen gibt es zudem für Flora und Fauna. Generell hat sich die Wasserqualität in der Spree in den letzten Jahren verbessert. Das bessere Wasser drängt Algen zurück. Gleichzeitig wachsen die Wasserpflanzen stärker, weil mehr Licht bis zum Gewässergrund dringt, der Fluss nach wie vor einen hohen Nährstoffgehalt aufweist. Aktuell schimmert der Fluss aber wieder grünlich und bräunlich, hat also viele Algen. Das liegt nach Aussagen des Kreisgesundheitsamtes an der hohen Wassertemperatur. 27,7 Grad Celsius hat die Behörde bei der letzten Wasseruntersuchung am Beeskower Spreebad gemessen. Die Sichttiefe wurde mit 70 Zentimetern angegeben. Mikribiologisch gibt es aber keine Beanstandungen.

Die Tierwelt kommt mit den Bedingungen noch relativ gut klar. „Bislang haben wird von einzelnen, wenige Individuen betreffende Fischsterben erfahren“, sagt Thomas Frey. Die im Fluss vorkommenden Fischarten seien relativ gut an geringe Sauerstoffgehalte und höhere Wassertemperaturen angepasst. Schwierig könnte es für einige Muscheln werden.