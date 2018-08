Die neue Mappe ist schon gepackt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die neuen Schulmappen stehen bereit, die Zuckertüten sind gekauft und gut versteckt – tausende Mädchen und Jungen feiern am Sonnabend ihre Einschulung. Paul Rack aus Fürstenwalde ist einer von ihnen. Dank seiner zwei großen Brüder weiß er schon, worauf er sich einlässt.

Am Dienstag durfte Papa Daniel Rack das Kreuz am Kalender setzen. „Vier Tage sind es noch“, ruft Paul. Der Sechsjährige ist bestens informiert über die Zahl der Tage, die ihn noch von seiner Einschulung trennen. Seit Beginn der Ferien läuft der Countdown. Jetzt ist alles vorbereitet. Für den Foto-Termin mit der MOZ durfte Paul seine Mappe schon mal auf den Rücken nehmen, um mit ihr den kurzen Weg zur Theodor-Fontane-Grundschule laufen.

Leere Hefter und die Federtasche stecken im Ranzen. Alles passt zusammen. „Ich hab’ auch noch ’ne Sporttasche“, ruft Paul. Ninjago-Figuren zieren die Sachen. „Oma und Opa aus Thüringen haben die Mappe gekauft“, verrät Daniel Rack. Dass die Motive einer Fernsehserie entstammen und auch als Lego-Spielfiguren das Kinderzimmer bevölkern, erinnert den 37-Jährigen ein wenig an seine eigene Kindheit. „Bei den Großen war es noch Star Wars“, sagt der Vater lächelnd.

Paul hüpft ungeduldig von einem Bein aufs andere. „Darf ich klettern?“ „Darf ich da hinten spielen?“ Ein ums andere Mal stellt der Kleine die Fragen. „Gleich“, sagt Daniel Rack und streicht seinem Sohn über den Kopf. Die vielen Möglichkeiten auf dem Pausenhof sind einfach zu verlockend.

Vier Jungs haben Daniel Rack und seine Frau Daniela: Max (13), Felix (11) und Ole (2) machen die Familie komplett. Dank seiner großen Brüder ist Paul bestens darüber informiert, was ihn in der Schule erwartet. „Das war immer ganz niedlich“, sagt Daniel Rack, „wenn die Großen Hausaufgaben gemacht haben, hat er sich daneben gesetzt und ebenfalls ein Blatt beschrieben.“

Seinen Namen kann Paul schon allein auf Papier bringen. Das hat er in der Kita geübt. „Zweimal in der Woche haben wir Vorschule gemacht“, sagt Marika Meikies. Die 37-Jährige ist Erzieherin in der Kita Kunterbunt und begleitete Paul mehrere Jahre. Mit zwei weiteren Kollegen betreute sie die 32 Vorschulkinder, übte mit ihnen das Verhalten im Straßenverkehr, besuchte die Bibliothek und den Tierpark, ließ sie Figuren ausschneiden und Schwungübungen mit Stiften auf Papier ausführen. „Wir haben eher lebenspraktische Dinge gemacht“, beschreibt Marika Meikies.

Anfang Juli fanden dann die Abschlussfeiern statt. Erzieher und Kinder besuchten den Freizeitpark in Wendisch Rietz, grillten mit den Eltern auf dem Kita-Gelände, sprangen am Abend noch in den Pool, streiften mit Taschenlampen durch das große Haus und übernachteten in der Kita. „Am nächsten Morgen gab es ein Frühstück mit den Eltern und die Zuckertüten“, sagt Marika Meikies. Auf beiden Seiten flossen Tränen. Das Verhältnis zwischen Erziehern und Kindern war nach der langen Zeit eng. „Man merkt gerade im letzten Jahr, dass sie selbstständig geworden sind, sich selbst ausdrücken können“, beschreibt die Erzieherin. „Das möchte ich heute gar nicht“, würden die Mädchen und Jungen dann eben auch mal auf die Pläne der Erzieher entgegnen. „Das zu respektieren, ist wichtig“, weiß Marika Meikies.

Für Paul endete die Kita-Zeit nach dem gemeinsamen Frühstück Anfang Juli. Seither genießt er die Ferien mit der Familie. Im Center Park in Holland hatten die Brüder ihren Spaß. Auch die Einschulungsfeier mit Oma, Opa, Tante und Onkel soll so ganz nach ihrem Geschmack sein – im Irrlandia in Storkow. Und dann geht es am Montag für Paul das erste Mal mit der Mappe auf dem Rücken zum Unterricht. Drei erste Klassen wird es in der Fontane-Schule geben, hieß es am Dienstag aus dem Sekretariat. Aktuell seien 70 Kinder angemeldet.