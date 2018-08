Stau-Ausweichverkehr verstopft Rägelin

Siegmar Trenkler

Rägelin (MOZ) Sobald Stau auf der A 24 in Richtung Wittstock ist, wählen viele Autofahrer als Ausweichroute die L 18, die durch Rägelin führt. Weil dort aber die Ortsdurchfahrt derzeit gebaut wird, fließt der Verkehr durch viel zu kleine Nebenstraßen, die schnell verstopft sind. Für die Anwohner ist das eine Geduldsprobe, die sie noch weitere drei Monate durchstehen müssen.

Denn Hilfe scheint derzeit nicht in Sicht. Dabei würde nach Meinung der Betroffenen schon ein einziges Schild ausreichen, um zumindest einen Teil des Verkehrschaos im Dorf zu verhindern. Dieses entsteht vor allem deshalb, weil Ortsunkundige in eine Sackgasse fahren und teilweise in der falschen Richtung auf der Einbahnstraße neben dem Kirchplatz unterwegs sind. Hinzu kommen Lkw und Busse, die die Strecke nutzen, obwohl das verboten ist. Sie verstopfen an einer besonders engen Stelle die Straße, sodass der Verkehr im ganzen Ort fast zum Erliegen kommt. „Das geht Tag und Nacht so“, beschwert sich Petra Bernhofen, die direkt an der Dorfstraße wohnt. Das sei eine enorme Lärm- und auch Geruchsbelästigung durch die Fahrzeuge, bestätigt ihr Nachbar Gerhard Rietschel. Er sieht auch eine Gefahr für den nahegelegenen Spielplatz.