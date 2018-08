Mehr Trinkwasser aus Hohenbinde

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) will künftig mehr Trinkwasser in Hohenbinde fördern und weniger in der Neu Zittauer Straße. Mit der Debatte um das Trinkwasserschutzgebiet Erkner hat das nur mittelbar zu tun. Auch die Brunnen an der Berliner Straße spielen weiter eine bedeutende Rolle.

Der WSE hat zu den beiden Wasserfassungen in Erkner – Berliner Straße und Neu Zittauer/Hohenbinder Straße – Anträge an das Landesumweltamt gestellt. Nach Aussage von André Bähler, dem technischen Leiter des WSE, gibt es mehrere Gründe für die Anträge. Für die Wasserförderanlagen an der Berliner Straße läuft eine befristete Förder-Genehmigung aus; sie soll in eine im Prinzip unbefristete Bewillligung umgewandelt werden. Die Fördermenge soll sich nicht ändern: 6000 Kubikmeter pro Tag im Jahresdurchschnitt.

Trotz der Nähe zu den Erkneraner Altlasten ist das qualitativ sehr gutes Wasser. Von den Altlasten aus Erkners Chemie-Vergangenheit, in der giftige Stoffe in Größenordnungen ins Grundwasser gelangten, ist es durch die Strömungsverhältnisse getrennt. Bähler betont, dass die Wasserwerte ständig überwacht werden.

Die Begründung für die angestrebten Änderungen an den Wasserfassungen Hohenbinder und Neu Zittauer Straße ist weniger formal. Vielmehr ist der Verband zu der Einschätzung gelangt, dass mehr qualitativ hochwertiges Trinkwasser benötigt wird, aus zwei Gründen. Zum einen ist die Bevölkerungsprognose nach oben angepasst worden. Die Zahl der Einwohner im von der Berliner S-Bahn erschlossenen Versorgungsgebiet seiner drei Wasserwerke (außer Erkner sind das Spitzmühle bei Strausberg und Eggersdorf) werde sich von derzeit 136 886 bis 2030 auf 147 000 erhöhen, lautet die Annahme.

Zugleich verbraucht jeder einzelne dieser Menschen mehr Wasser. Der spezifische Bedarf steigt der Prognose zufolge von 151 Liter pro Tag und Einwohner auf 165 Liter. Als Ursachen dieser Entwicklung werden die Zunahme trockener Sommer genannt, aber auch die Verlagerung der Siedlungsstruktur vom Mehr- zum Einfamilienhaus mit Garten; außerdem wird auf Gewerbegebiete mit Potenzial in Freienbrink, Neuenhagen und Hoppegarten verwiesen, auf Industrie in Erkner und Rüdersdorf und Behördenstandorte in Strausberg und Hoppegarten.

Die Fördermenge in der Hohenbinder Straße soll dem Antrag zufolge von jetzt durchschnittlich 6000 Kubikmetern pro Tag auf 9000 angehoben werden. Zugleich plant der Verband, die Entnahme an der Neu Zittauer Straße von 11 000 auf 2500 Kubikmeter zu reduzieren. „Verringert wird damit die Entnahme von Uferfiltrat aus der Spree über die spreenahen Brunnen 1-5“, heißt es in dem Antrag; von der Umstellung wird eine deutliche Verbesserung der Wasserqualität erwartet. Vor allem das Rohwasser eines bestimmten Pegels aus dem Brunnen 5 weist gestiegene Sulfatwerte auf, von 40 auf 160 Milligramm/Liter. Laut Umweltministerium gilt Sulfat als ungiftig, kann aber in hohen Konzentrationen (bei Säuglingen ab 500 Milligramm/Liter) abführend wirken. Unterm Strich, betont Bähler in dem Antrag, verzichtet der WSE auf die Nutzung von 8500 Litern Wasser pro Tag.

Im Verfahren um das Trinkwasserschutzgebiet, das vor dem Abschluss steht, ist der zentrale Einwand aus Gosen-Neu Zittau, dass die Restriktionen angesichts der jetzt schon geringen Nutzung der Spreebrunnen unverhältnismäßig seien; jetzt soll diese Nutzung weiter gesenkt werden. Gleichwohl, betont der technische Leiter des WSE, brauche man die Brunnen an der Neu Zittauer Straße, um Bedarfsspitzen zu decken.

Die Unterlagen liegen bis 7. September im Rathaus Erkner aus; im Internet sind sie einsehbar unter www.lfu.brandenburg.de/info/owb. Bis 22. 9. kann jeder, dessen Belange berührt werden, Einwendungen erheben.