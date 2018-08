Vorschläge für bessere Biberverordnung

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die wachsende Biberzahl sorgt stets für Arbeit im Oderland. Am Dienstag erst hat die Seelower Firma GeLaBau einen 1,15 Meter tiefen und zwei Meter breiten Biberbau freigelegt, der sich unter der Bahnhofsstraße befand. Der Röhrengang führt zum Hauptgraben, der parallel zur Straße verläuft. Entdeckt wurde der Biberkessel zufällig: Durch die Hitze war der Asphalt weich geworden und hatte den Blick in die Tiefe ermöglicht. Es ist bereits der zweite Biberschaden an der Straße.

Der Landkreis Märkisch-Oderland hat sich indes an das Umweltministerium des Landes gewandt und eine Überarbeitung der Ende 2019 auslaufenden Biberverordnung gefordert. Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates und Leiter der Arbeitsgruppe „Biber in Märkisch-Oderland“ macht in einem Brief an Minister Jörg Vogelsänger (SPD) deutlich, dass der Sieben-Punkte-Plan des Ministeriums und die Biberverordnung eine wichtige Grundlage für den Umgang mit Biberproblemen im Kreis seien. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe seien sich einig, dass die Biberverordnung auch nach 2019 gelten müsse. Allerdings müssten auf Grund der gesammelten Erfahrungen einige Punkte geändert werden. So sollte der Kreis der berechtigten Personen, der Biber vergrämen oder entnehmen darf, erweitert werden. Besonders geschulte Mitarbeiter der Straßenbauverwaltungen sollten dazu gehören. Zudem sollte nicht versucht werden, Biber in Fallen zu fangen, wenn eine Umsiedlung unmöglich ist. Außerdem sollte die Biberverordnung auch in Schutzgebieten gelten, wenn dadurch die originären Schutzziele der Gebiete nicht beeinträchtigt werden. „Bitte tragen Sie Sorge, dass die Überarbeitung der Verordnung rechtzeitig erfolgt und es zu keiner Situation kommt, in der es keine Biberverordnung gibt“, so Schinkel im Brief.

Für den Aufbau eines funktionierenden Bibermanagements sollte es aus Sicht des Landkreises und der Arbeitsgruppe weitere Maßnahmen geben, die die Biberverordnung ergänzen. So sollte es einen Entschädigungsfonds für Biberschäden an Land- und Forstwirtschaft gegeben, wie in Bayern. Dort werden vom Land seit zehn Jahren jährlich bis zu 450 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Bagatellgrenze für Präventionsmaßnahmen sollte auf 500 Euro gesenkt werden. Bislang liegt sie bei 20 000 Euro. Zudem sollte die Ausbildung und Schulung der berechtigten Personen, die vergrämen und entnehmen dürfen, zwingend fortgesetzt werden. Die Information der Bevölkerung sowie bestimmte Interessengruppen wie der Jägerschaft und der Wasserwirtschaft über das Bibermanagement sollte intensiviert werden, um die Akzeptanz zu erhöhen.