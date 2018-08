Grillverbot auf der Promenade

Michael Dietrich

Schwedt Seit Sommer gilt eine neue Stadtordnung in Schwedt. Sie regelt neuerdings auch die Größe der Hausnummern, führt eine Briefkastenpflicht ein und verbietet, Tiere zu füttern sowie auf öffentlichen Plätzen zu grillen. Die Stadt begründet das mit dem zunehmenden Aufwand, für Ordnung zu sorgen.

In Berlin ist es gang und gäbe, dass sich Jugendliche oder Familien zum Grillen im Park treffen. In Schwedt gab es diesen Anblick bisher selten. Wer grillen wollte, tat das meist im eigenen Garten, auf dem eigenen Grundstück oder Balkon. Nach Einschätzung des Ordnungsamtes hat sich das aber geändert.

Amtsleiterin Heike Voigt zufolge haben im Jahr 2017 die Beschwerden über Verunreinigungen am Bollwerk stark zugenommen. Dabei sollen vor allem Einweggrills, Flaschen und Büchsen als Hinterlassenschaft jugendlicher Feierrunden das Problem sein. Noch seien das Einzelfälle, sagt die Amtsleiterin, aber jeder Fall sei ein Ärgernis für Passanten und Touristen, eine Verunreinigung des Bodens mit Fett, Öl und Brandbeschleuniger, eine Gefahrenquelle für spielende Kinder und ein zusätzlicher Aufwand für die Stadt, die Verunreinigung zu beseitigen.

Als erste Reaktion führte die Stadt ein, dass die Straßenreinigung jetzt zusätzlich auch am Sonntag früh die Uferpromenade reinigt. Und auf Empfehlung der Stadtverwaltung haben die Stadtverordneten im Juni eine neue Stadtordnung beschlossen, die eine Reihe von neuen Verboten und Regelungen beinhaltet.

Sie verbietet ab sofort das Grillen in öffentlichen Anlagen grundsätzlich. Wer am Bollwerk, am Jugendufer, in Parks und an Straßen unerlaubt grillt, kann mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro bestraft werden. Man kann vorher aber eine Außnahmeregelung beantragen. Die ist möglich und soll von der Stadt angeblich unkompliziert und kostenfrei erteilt werden. „Dann haben wir aber einen Antragsteller und wissen, an wen wir uns halten können“, erklärt Heike Voigt. Ihrer Erfahrung nach ist die Ermittlung der „Dreckschweine“, die ihren Müll nach der Feier einfach liegen lassen, so gut wie unmöglich.

Die Verbotskeule holte die Stadt ebenso heraus, um den negativen Folgen von Tierfütterungen Herr zu werden. Dabei geht es speziell um das beliebte Gänse-, Enten- und Schwanfüttern am Kanalufer. Die Art und Weise der Uferbefestigung sorgt dafür, dass Brot und anderes Futter immer wieder ungewollt in den Ritzen landet, unerreichbar für die Wasservögel, dafür aber dankbare Nahrungsquelle für ungebetene Tiere wie Ratten und Mäuse. Andernorts lockt das Füttern von Tauben oder Katzen auch Wildschweine, Waschbären und Füchse an. In ihrer Begründung für das Fütterungsverbot spricht die Behörde davon, dass es in Fällen, wo Fütterer und Gegner aufeinandertreffen, bereits Situationen gab, die den sozialen Frieden gefährden. Das Verbot mache nun auch eine Ahndung mit einem Ordnungsgeld möglich.

Die Pflicht, einen Briefkasten anzubringen und ihn mit allen Familiennamen zu beschriften, gab es in der alten Stadtordnung nicht. Die Stadt begründet die Einführung mit Beschwerden von Zustellern über fehlende oder nicht aktuelle Namen. Die Stadt hatte selbst Schwierigkeiten, Wahlbenachrichtigungen zuzustellen und entsprechende Rückläufer. Jetzt ist klar geregelt, wann Eigentümer und wann Wohnungsmieter für die richtige Beschriftung zuständig sind.

Neu eingeführt hat die Stadt auch Bestimmungen, wie eine Hausnummer auszusehen hat: Mindestschriftgröße, hell auf dunkel oder umgekehrt, als Leuchten, aus Keramik oder Metall und von der gegenüberliegenden Straßenseite gut lesbar.

Vereinfacht wurde der Lärmschutzparagraf, der nun jeden jederzeit zu rücksichtsvollem Verhalten und Lärmminderung verpflichtet. Abgeschafft wurden auch Geldbußen bis 5000 Euro. Sie wurden eh noch nie ausgesprochen.