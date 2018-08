Angebote für babysittende Senioren und Reisende in China

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Generation 50 Plus sind die neuen Teenager – jedenfalls wenn es um die Kinderbetreuung geht. „Die Nachfrage nach Wunsch-Großeltern bei jungen Familien ist groß“, sagt Sophie Klaust, Leiterin der Volkshochschule Oder-Spree. In Fürstenwalde wird es im neuen Semester deshalb in Zusammenarbeit mit dem Familienbündnis eine Neuauflage des Babysitter-Kurses (ab 7. Januar) geben – für Senioren, statt für Jugendliche.

349 Kurse hält das neue Semester in den vier Regionalstellen der Volkshochschule bereit, 162 Kursleiter sieht das Angebot vor. „45 Prozent der Kurse“, weiß Sophie Klaust, „finden leider nicht statt, weil es zu wenige Teilnehmer gibt.“ Umgekehrt kämen Kurse nicht zu stande, weil es keinen passenden Leiter gibt. Glück haben in der Hinsicht jene, die auf China-Reise gehen: Dozentin Zhenxing Ye unterrichtet in Erkner erstmals „Chinesisch für die Reise“ (ab 11. Oktober). Sprachkurse stellen seit jeher die größte Gruppe im Kursangebot dar; zwei Drittel betrug ihr Anteil im vergangenen Semester an der Gesamtstundenzahl.

Während Sprachkurse im gesamten Kreis nachgefragt werden, gibt es Angebote, die in Beeskow besser funktionieren (alles zum Thema Essen und Trinken) als in Erkner und Eisenhüttenstadt (Gesundheit). Das, sagt Sophie Klaust, hänge mit der räumlichen Infrastruktur zusammen: In Beeskow gibt es eine Küche, an den anderen Standorten Räume für Fitness. „Insgesamt“, sagt Jörg Fiedler, „sind die Bedingungen im Landkreis super.“ Fiedler hat sich erst kürzlich selbst ein Bild gemacht: Seit Juni leitet er die Regionalstelle in Fürstenwalde, während seiner Einarbeitung besuchte er auch die anderen Standorte.

In Erkner hat die Volkshochschule erst vor wenigen Tagen den Neubau des Carl-Bechstein-Gymnasiums gezogen, dort verfügt der Schulungsraum ebenso wie alle Klassenräume über Smartboards; in Fürstenwalde sind mit Beginn des neuen Schuljahres alle Klassenräume des Geschwister-Scholl-Gymnasiums schallisoliert, „eine tolle Errungenschaft, bei den Vormittagskursen war es doch manchmal laut“, sagt Sophie Klaust, die die Regionalstelle bisher zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin der Volkshochschule Oder-Spree betreute. Am Herzen liegen ihr die Alphabetisierungskurse, die in Fürstenwalde am 5. September und 7. November beginnen: „Sie richten sich an Deutschmuttersprachler, die wenig oder nicht lesen und schreiben können.“

Daneben wird das Kursangebot in den Bereichen Informatik/Arbeitswelt immer vielfältiger: Kurse für Tablet- und Smartphonenutzer werden im neuen Semester getrennt angeboten, außerdem sind das Internet und Computeranwendungen aufgesplittet in mehrere Spezialthemen wie Excel-Diagramme oder Internetsicherheit.

Weitere Informationen sind den VHS-Flyern zu entnehmen, die am Sonnabend der MOZ beiliegen, sowie der Internetseite www.vhs-los.de.