Es braucht mehr Zeit

Berlin (MOZ) Auf den ersten Blick wirken die Luftreinhaltekonzepte der fünf Modellstädte schlüssig. Mehr E-Busse, eine Mobilitäts-App, Ausbau der Radwege – kluge Ideen, die den Bürgern den Umstieg vom Auto auf den Nahverkehr schmackhaft machen sollen. Sollten die Maßnahmen zu besserer Luft führen, werden sie auf andere Städte übertragen – auch das klingt sinnvoll. Dabei vergisst die Regierung aber, dass jede Stadt andere Ausgangsbedingungen hat.

Vergleiche sind deshalb kaum möglich. Düsseldorf hat aus anderen Gründen ein Stickoxid-Problem als Stuttgart mit der Kessellage. Bonn muss täglich mit viel größeren Pendlerströmen kämpfen als Reutlingen. Die Städte verkommen deshalb eher zu Spiel- und Testwiesen.

Das muss zwar nicht unbedingt schlimm sein. Auch Österreich, Estland und Dänemark haben sich mit ihren Konzepten in unbekannte Fahrwasser begeben. Doch diese Länder haben sich mehr Zeit gelassen. Wien, das ein billiges Jahresticket einführte, baute über zehn Jahre hinweg parallel den Nahverkehr aus. Dänemark brauchte auch ein Jahrzehnt, damit das Radverkehrsnetz angenommen wurde. Zu denken, dass in zwei Jahren die Luft in deutschen Städten plötzlich sauber ist, ist naiv.