Rühren an einem Tabu

Washington (MOZ) Die Empörung war vorhersehbar. Als die US-Regierung lancierte, dass sie das Mandat des Palästinenserhilfswerks UNRWA – die Finanzhilfen hat sie schon gekürzt – überprüfen wolle, weil es die Flüchtlingskrise im Nahen Osten „verstetigt und verschärft“, betrachteten Palästinenservertreter den Vorstoß als Anschlag auf ureigene Rechte. Tatsächlich träfe der Entzug des Flüchtlingsstatus für zwei Millionen Palästinenser eine der palästinensischen Grundpositionen im Konflikt mit Israel: das Recht zur Rückkehr. Denn wie sollte dieses Recht noch geltend gemacht werden können, wenn die Betroffenen ihren Flüchtlingsstatus verlören und – das wäre das logische Ziel – voll integrierte Bürger jener Staaten würden, in denen sie seit Jahrzehnten leben, die meisten sogar geboren sind?

Der Flüchtlingsstatus der Palästinenser weist eine Besonderheit auf: Er wird vererbt. So ist erklärbar, dass heute beim UNRWA mehr palästinensische Flüchtlinge registriert sind, als im ersten israelisch-arabischen Krieg Ende der 40er-Jahre geflohen sind. Aus 700 000 wurden mehr als fünf Millionen, die Unterstützung von der UN-Hilfsorganisation beziehen, von Lebensmitteln über die Gesundheitsversorgung bis zur Bildung. Ein Vorwurf: Die Flüchtlinge, die PLO, aber auch Israels Nachbarn hätten sich mit Hilfe der UNRWA auf Dauer mit der Situation eingerichtet, die auch als Faustpfand in der Auseinandersetzung mit Israel dient.

Die Forderung nach Rückkehr der Flüchtlinge steht seit 70 Jahren im Zentrum des israelisch-palästinensischen Konflikts. Und sie ist zugleich jene mit der geringsten Wahrscheinlichkeit auf Erfüllung. Wie auch immer man dazu steht: Für Israel ist das Thema nicht verhandelbar, weil es die demographischen Verhältnisse im Land auf den Kopf stellen würde. Aber auch ein Palästinenserstaat wäre kaum in der Lage, „seine“ Bürger aufzunehmen. Es wäre also Zeit, sich mit Realpolitik zu beschäftigen – und ein Tabu zu brechen. Darin liegt die eigentliche Sprengkraft des Vorstoßes von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump – nicht in dem Entzug materieller Hilfe für die ­UNRWA, mit dem die USA ihre Position untermauern. ­Kushner verlangt von den Palästinensern nichts weniger als die Anerkennung historischer Realitäten, den Abschied von einer Lebenslüge. Was er ihnen dafür anbieten will, hat er noch nicht gesagt.