Unterricht in alter Notunterkunft

Eberswalde. Das neue Namensschild steht schon: Kreisvolkshochschule Barnim. Die zieht Anfang September in die Carl-von-Ossietzky-Straße 11 ein. Zumindest mit einem Fachbereich. Damit erfährt die einstige Schule, die zuletzt als Notunterkunft diente, wieder ihre ursprüngliche Nutzung.

Die Maler setzen im Erdgeschoss zu den letzten Pinselstrichen an, der Glaser hebt im Keller noch ein Fenster ein. Ansonsten ist fast alles erledigt. An den Wänden sind bereits Beamer installiert. In den nächsten Tagen rücke nur noch die Putzkolonne an, heißt es. Am 3. September soll in der Carl-von-Ossietzky-Straße 11, im Eberswalder Villengebiet der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden. Dies hat Kreis-Sprecher Oliver Köhler auf Anfrage bestätigt. Der Landkreis werde mit dem Beginn des Schuljahres 2018/19 die Immobilie für die Kreisvolkshochschule nutzen.

„Die Kreisvolkshochschule ist zugelassener Integrationsträger und benötigt für diesen Fachbereich Unterrichtsräume“, erklärt Köhler. Bisher habe man für Integrationskurse Räume im Oberstufenzentrum II Barnim sowie angemietete Räume genutzt. Diese stünden künftig allerdings nicht mehr zur Verfügung. So dass sich der Kreis nach Alternativen habe umschauen müssen. Das Objekt an der Ossietzky-Straße habe sich geradezu angeboten. Zum einen handele es sich um eine kreiseigene Liegenschaft, zum anderen sei es aufgrund der zentralen Lage in Eberswalde sehr gut erreichbar. Und: Mancher künftige Kurs-Teilnehmer kennt die Schule vielleicht bereits. Nämlich aus der Zeit seiner Ankunft in Eberswalde. 2015, als die Flüchtlingszahlen in die Höhe schnellten, hatte der Kreis in der ehemaligen Medizinischen Fachschule kurzerhand eine Notunterkunft eingerichtet.

Ende 2015 wurden dort die ersten Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen. Das Quartier hatte eine Kapazität von bis zu 104 Plätzen. Monate später ebbte der Zustrom ab, Mitte 2016 konnte der Betrieb der Notunterkunft bereits eingestellt werden, „auf unbestimmte Zeit“, wie es damals hieß. Seit Ende 2017 steht der Gebäude komplett leer. Lediglich die Möblierung erinnert an diese Zeit. Im zweiten Obergeschoss stehen in den Zimmern noch die Betten, im Keller sind Waschmaschinen aneinandergereiht. Dazu Hinweise auf Arabisch.

Als Teil der Kreisvolkshochschule werde allein das Erdgeschoss genutzt, so Köhler. Für knapp 50 000 Euro habe der Kreis dort fünf Unterrichtsräume sowie ein Lehrerzimmer hergerichtet. Dazu waren vor allem Elektro-, Trockenbau und Sanitärarbeiten nötig. Ebenso wie Malerleistungen und das Erarbeiten eines Brandschutzkonzeptes. Voraussetzung dafür war ein Umnutzungsantrag, den die Untere Bauaufsicht genehmigt hatte. Am tristen Eindruck der Fassade indes hat sich nichts geändert.

„Aufgrund der noch vor uns liegenden Anstrengungen und Herausforderungen bei der Integration“ gehe man in der Planung von „mindestens zwei Jahren“ als Zweigstelle der Volkshochschule aus, so Köhler auf Nachfrage. Hauptsitz der KVHS bleibe weiterhin an der Fritz-Weineck-Straße 36 in Finow, am dortigen Gymnasium. Mit dem Start des neuen Schuljahres legt die KVHS nicht nur neue Integrationskurse, sondern auch zahlreiche andere Lehrgänge und Bildungsmaßnahmen neu auf.