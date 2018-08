Schatzsuche durch die Stadtgeschichte

Christina Sleziona

Eberswalde Ein Schatz liegt im Eberswalder Museum verborgen. Dem Ruf nach Ruhm und Reichtum folgten auch die Hortkinder der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, die sich am Montag mithilfe einer verheißungsvollen Schatzkarte auf die Suche nach ihm begaben.

Doch was wäre eine Schatzkarte ohne ausgeklügelte Rätsel? Natürlich kein Garant für ein richtiges Abenteuer. Deshalb durften die Kinder acht Fragen und Aufgaben lösen, die ihnen Mitarbeiterin Doreen Pagel, als vorübergehende Schatzkammerbeauftragte, übergab.

Durch das ganze Museum mussten sich die 13 jungen Abenteurer auf die Suche nach des Rätsels Lösung und dem versprochenen Schatz begeben. Die erste Station lockte bereits mit reich verzierten Schalen aus Gold, die im Jahr 1913 in der Messingwerksiedlung gefunden wurden. Ein so kostbarer Besitz dürfte wohl einst einem bronzezeitlichen Herrscher gehört haben.

Der eigentliche Schatz ließ aber noch immer auf sich warten. Weiter ging es deshalb in den nächsten Raum zum ältesten Eberswalder Stadtwappen, das nun die Wand des Museums schmückt. Schon damals, im Jahr 1300, befanden sich Birke, Adler und die beiden Eber genau dort, wo sie heute noch zu finden sind.

Einen Hinweis auf den Schatz reicher, stach den Kindern nun vor allem eine merkwürdig mumifizierte Katzengestalt ins Auge. Eine ganz besondere Eigenheit aus der Vorgeschichte, erzählt Doreen Pagel. Damals wurden in Eberswalde Katzen in den frischen Beton neuer Häuser eingemauert. Diese Opfergabe sollte für Glück und Standhaftigkeit sorgen. Ein neues Puzzleteil, das den Abenteurern den Schatz näherbrachte.

Was wohl im nächsten Raum auf sie wartete? Natürlich ein neues Rätsel, das die Geschichte der Waldstadt näher beleuchtete. Wussten Sie zum Beispiel, wann die Eisenbahnstrecke von Berlin nach Eberswalde eröffnet wurde oder was es mit den Holzbildtafeln ehemaliger Eberswalder Kreditbanken auf sich hat? Auch diese Fragen wurden beantwortet und dann war es endlich soweit: Die Schatzkammer öffnete ihre Türen und machte den Blick auf eine alte Truhe frei, in der Goldtaler, Sticker, Schokolade und Gummibärchen für jeden Abenteurer als Belohnung bereitlagen.

Doch nicht nur die kleinen Abenteurer waren über ihre Ausbeute glücklich. Auch Erzieherin Kerstin Gerth war sehr zufrieden mit dem spielerischen Rundgang durch die Stadtgeschichte. Bis zum 18. August laufen noch die Ferienaktionen in ganz Eberswalde. Die Hortkinder der Villa Kunterbunt freuen sich aber jetzt bereits wieder auf den Schulbeginn in der kommenden Woche. (sle)