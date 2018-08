Endspurt an den Bahngleisen

Letzter Schliff am Bahnhof Werneuchen: Ein Mitarbeiter der Firma Stockmann Metallerzeugnisse aus Gräfenhainichen bohrt Löcher in den Beton, in die das Geländer des neuen Bahnsteig eingeschraubt wird. © Foto: Kerstin Ewald

Alles hat ein Ende auch der Ersatzverkehr: Abfahrt am Bahnhof Werneuchen © Foto: Sergej Scheibe

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Werneuchen. Die umfangreichen Arbeiten, die seit 5. Juli zu einer Totalsperrung der Strecke der Regionalbahn 25 geführt haben, kommen in diesen Tagen zum Abschluss. Am Montag wird die Brandenburgische Infrastrukturministerin Kathrin Schneider die Strecke eröffnen.

Bahnhof Werneuchen, Montag Mittag, 12 Uhr. In der Gaststätte „Zum Tender“ herrscht reges Treiben. Bauarbeiter und Bahnmitarbeiter, zu erkennen an signalroten Westen, essen dort zu Mittag. Hinten am Bahnsteig wird gebaut.

Der Laie, der seinen Blick über die Baustelle schweifen lässt, kann sich noch nicht so recht vorstellen, dass hier nächste Woche wieder regulär die Züge rollen sollen. Doch Andreas Paul, der für DB Station&Service die vier Bahnhofsbaustellen an der Werneuchen-Strecke betreut, ist zuversichtlich: „In sechs Wochen vier Stationen neu zu bauen, einschließlich jeweils der gesamten Bahnhofselektrik, ist zwar wirklich eine Herausforderung, aber unser Hauptauftragsnehmer ITG hat uns bestätigt, dass er tatsächlich bis Montag fertig wird.“

Zwei marode Bahnsteige von insgesamt 516 Metern Länge, die teilweise nur noch den hier verbreiteten seltenen Zauneidechsen zum Sonnenbad dienten, wurden abgerissen. Der neue Bahnsteig ist kürzer, dafür aber 38 Zentimeter höher als der alte, was gehbehinderten Menschen den Einstieg in die Züge erleichtern soll. Auch eine neue Auffahrtsrampe sowie Profilsteine in der Pflasterung machen den Bahnhof behindertenfreundlicher. Ein neues geräumiges Wartehäuschen und eine moderne LED-Beleuchtung runden die Einrichtung ab.

Steigende Fahrgastzahlen auf der von der Niederbarnimer Eisenbahn betriebenen Strecke waren ein wesentlicher Grund für den großen Rundumschlag. Denn neben der Modernisierung der Bahnstationen Werneuchen, Seefeld, Blumberg und Ahrensfelde Nord wurden auch zwei neue elektronische Stellwerke errichtet, drei Bahnübergänge erneuert und ein Kilometer Gleis ausgewechselt, um nur die wesentlichen Maßnahmen zu benennen. Finanziert wurde der Umbau im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg.

Bauleiter Andreas Paul bespricht letzte Probleme mit den Bauleuten. Manches Mal muss etwas improvisiert werden wie zum Beispiel bei der Anbringung der Geländer am Bahnsteig. Hierbei sind einige Bohrlöcher etwas ausgerissen, so dass schnell eine Ersatzlösung zugelassen werden musste.

„Um die Zeit der Streckensperrung möglichst kurz zu halten, müssen die Firmen nach Auftragsvergabe meist sehr prompt mit den Arbeiten beginnen“, erläutert Paul, „da passiert es manchmal, dass nicht der perfekte Bohraufsatz mitgebracht wird.“ Insgesamt zeigt sich Andreas Paul mit der Ausführung und der Logistik des Hauptauftragnehmers sehr zufrieden.

Die Bahn kündigt für Montag eine „feierliche Inbetriebnahme“ der Strecke samt den Bahnhöfe Ahrensfelde Nord, Blumberg, Seefeld und Werneuchen an. Neben ranghohen Mitarbeitern von DB und der Niederbarnimer Eisenbahn hat sich auch Kathrin Schneider, die Brandenburger Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, angekündigt. Am Mittag soll vom Bahnhof Ostkreuz aus ein Sonderzug über die wieder eröffnete Strecke rollen. Gleichzeitig will die Bahn auch eine „Kapazitätserweiterung“, voraussichtlich die Verlängerung der eingesetzten Züge, ankündigen.