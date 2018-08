Teambildung ist gelungen

Alexander Zimmerling

Goyatz Das schon zur Tradition gewordene Trainingscamp des Goyatzer SV bot in diesem Jahr den 35 jungen Fußballern besondere Höhepunkte. Und das lag nicht nur an den Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Nach der Anmeldung erfolgte die Einkleidung in die 2018er Camp-Shirts, die wieder toll gestaltet waren. Nach dem Zeltaufbau gab es am Abend bereits die erste Trainingseinheit. Erstmals wurde das Camp gemeinsam mit den Spielern der ersten Männer-Mannschaft bestritten, die es sich nicht nehmen ließen, im Spiel gegen die C-Junioren anzutreten.

An diesem Trainingscampnahmen erstmals Junioren in den vier Altersklassen F-, E-, D- und C-Junioren teil. All diese Teams hat der Goyatzer SV für den Spielbetrieb im Fußballkreis Südbrandenburg gemeldet.

Am zweiten Tag folgte noch vor dem Frühstück die traditionelle Seerunde. Das gemeinsame Frühstück im großen Mannschaftszelt war dann die erste teambildende Einheit, der am Vormittag technische Trainingseinheiten und Spiele folgten. Nachmittags war Baden am Mochowsee angesagt, auch hier mit Spielern der Ersten.

Nach der Rückkehr ins Camp konnten sich die Kinder mit frischen Getränken, Obst und von Eltern und Großeltern gebackenem Kuchen für die nächsten Übungen stärken. Ein besonderer Höhepunkt war am Abend das Feuerwerk anlässlich des Bootskorsos, auf das die Kinder vom Sportplatz aus den besten Blick hatten.

Am dritten Tag folgten Seerunde, Frühstück und ein leichtes Abschlusstraining, Zelte abbauen und ein gemeinsames Abschlussmittagessen. „Teambildung gelungen“ – stellten Trainer und Spieler gleichermaßen überzeugt fest.

Fazit der Organisatoren: ein prima Camp, tolle Kinder, verantwortungsvolle Trainer und liebevolle Unterstützer. „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“, lautete der Abschiedsgruß der Teilnehmer.