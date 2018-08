Deutlicher Klassenunterschied

Ingo Muhme

Schönow Der Vertreter der Fußball-Landesklasse, Fortuna Britz, gewann ein Vorbereitungsspiel bei Kreisoberligist Rot-Weiß Schönow deutlich mit 6:0. Während sich Britz natürlich sehr zufrieden zeigte, wurde man in Schönow nachdenklich mit Blick auf die kommende Saison.

Damit hatte wohl niemand gerechnet, dass die ambitionierten Schönower gegen den Landesklassenvertreter so unter die Räder kommen würden. Denn nur wenige Tage vorher hatte die Mannschaft von Tobias Robel mit einem couragierten Auftritt dem Landesliga-Aufsteiger aus Ahrensfelde das Leben schwer gemacht und nur 0:2 verloren. Eigentlich sonst nie wortkarg, fehlten Robel in seiner Analyse schon die Worte: „Kopfsache, fehlende Einstellung, vielleicht auch Kräfteverschleiß durch das Spiel gegen Ahrensfelde. Sicherlich fehlten uns einige Stammkräfte, aber wie wir uns dann nach der Pause präsentiert haben, stimmt mich schon nachdenklich.“ Sein Gegenüber, Enrico Jürgens, hatte im Gegensatz dazu schon vor dem Anpfiff seine spannende Erwartung über die Darbietung seiner Truppe geäußert, weil sich die Truppe im Trainingslager befand und schon einige harte Einheiten innehatte.

Die Anfangsminuten offenbarten noch nicht den dann in der zweiten Halbzeit recht deutlich hervortretenden einseitigen Spielverlauf, denn Rot-Weiß spielte fleißig mit. Auch in der Quantität der Abschlüsse hatte Fortuna die Nase vorn, aber wirklich gefährlich waren diese noch nicht. Den ersten nennenswerten Schönower Schuss setzte Marcus Croonenbrock aus der zweiten Reihe ab, den Keeper Patrick Görlitz, kurz vor ihm aufsetzend, reaktionsschnell um den Pfosten lenkte (18.).

Die Folgezeit brachte die Gäste immer mehr in die Oberhand, was schlussendlich in der 26. Minute im Torferfolg mündete. Rik Roelofs hatte im Spielaufbau befindend, den Zweikampf als letzter Mann gegen Max Schulz verloren und musste hinterher schauen, wie Schulz Schönows Torsteher Enrico Müller keine Chance ließ. Das 0:2 entsprang einem Freistoß aus 18 Metern, den Patrick Kirsten mit Schmackes unhaltbar in die Maschen jagte (35.). „Endlich mal ein Freistoßtor. Das haben wir gefühlte hundert Jahre nicht mehr erzielt.“ freute sich Jürgens über den sehenswerten Treffer.

Für Schönow schienen für die Folgezeit die Messen gesungen, denn allein die Körpersprache zeigte nichts Gutes an. Aber auch die Halbzeitpause mit aufmunternden Worten durch Robel half der Heim­elf nicht wirklich.

Denn mit dem Wiederanpfiff setzte auch der Klassenunterschied ein. Britz regierte in allen Belangen die Begegnung, spielte weiter konzentriert mit Engagement und ohne Kraftverlust. Schönow hingegen offenbarte sich, bewegte sich saft- und kraftlos, ließ all die Tugenden der Vergangenheit vermissen und ihren Trainer allein grübelnd auf der Bank schmoren. Die Tore machten die Gäste und wurden zum Teil auch von den Platzherren dazu eingeladen. Max Schulz erzielte das 0:3 in der 55. Minute, nachdem seine Kollegen ohne Gegenwehr den Ball zum Schützen querpassen konnten. Ein Eckball von der rechten Seite mit sehenswertem Kopfball vom Tim Franken brachte das 0:4 (63.). Erik Klein erzielte die beiden letzten Tore für sein Team und war dabei doppelt Nutznießer sehr guter Vorarbeit (69., 80.). Schönow konnte sich am Ende glücklich schätzen, dass Fortuna noch einiges liegen ließ, sonst hätte es eventuell auch zweistellig werden können.

„Ich bin heute sehr zufrieden. Vieles, was wir geübt haben, wurde sehr gut umgesetzt. Wir waren 80 Minuten sehr diszipliniert und konzentriert unterwegs. Nur in der Anfangsphase fehlte uns davon noch etwas. Da müssen wir noch hin.“ bewertete Fortunas Trainer Enrico Jürgen das Gesehene und verschwand kurz danach im Mannschaftsbus, um mit dem Team zurück ins Mannschaftsquartier nach Ruhlsdorf zu fahren.

Schönow: Müller – Croonenbrock (46. Sommersdorf), Lang, Jeske, Krüger, Roelofs,Aetrs, Jorks, Troschke (59. Bamberg), Redeman, Mieske

Britz: Görlitz – Fink, Haase, Sebastian Peters, Kasch, Konrad Schulz (62. Roch), Max Schulz, Kirsten (46. Klein), Scheuerecker (46. Neumann), Samuel, Franken