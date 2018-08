Planung zur neuen Saison laufen

Jan Gaßner

Eberswalde Kurz vor der Planung der neuen Saison zieht Organisator Jan Gaßner Bilanz zur vorangegangenen Eberswalder Stadtmeisterschaft im Badminton. Sowohl „Flotte Feder“ aus dem Leibnizviertel als auch die „Spielgemeinschaft“ vom Sportzentrum Westend verfügten wieder über einsatzbereite und kampfstarke Spieler. Und noch ein Novum kam diesmal hinzu: die Badmintonspieler von Stahl Finow, die ebenfalls im Sportzentrum Westend trainieren, konnten mit einer eigenen Mannschaft an den Stadtliga-Wettkämpfen teilnehmen.

So ergab sich eine Saison-Abschlußtabelle, die nicht mehr so einseitig von Motor Eberswalde dominiert war. Den vierten Platz erreichte Stahl Finow mit 8 Punkten, 19:21 Spielen und 40:46 Sätzen. Das ist für den Neueinstieg in die Liga schon beachtlich. Platz 3 errang Flotte Feder mit 11 Punkten, 21:19 Matches und 45:41 Sätzen. Hier machten sich der Wiedereinstieg von Tabea Krause nach der Babypause und die Neuzugänge bemerkbar.

Vizemeister der Stadtliga wurde die Spielgemeinschaft/Federballverein Eberswalde mit 15 Punkten, 28:12 Spielen und 59:29 Sätzen. Dass Bernhard Kappes wieder mitspielen konnte, machte sich bemerkbar; aber auch Sören Stepputat und Wiebke Wilberts machten keine schlechte Figur in den Wettkämpfen. Platz 1 und damit der Meistertitel der Stadtliga Eberswalde ging, wie auch in den Vorjahren, an die erste Mannschaft von Motor Eberswalde. Mannschaftsleiter Bernd Windschügl setzte auf Kontinuität beim Einsatz seiner Schützlinge. Auf erfahrene Routiniers wie Brigitte Schemel und Simone Rutte war stets Verlaß und auch Burkhard Hoppe mit Tim Zachow vergaben kaum Sätze an die Gegner. Für den verletzten Tim Zachow sprang in der Rückrunde der Mannschaftsleiter selbst ein.

Der Wettkampfbetrieb setzte im vergangenen Jahr etwas früher ein, nämlich schon Ende September. Das wirkte sich positiv auf die Vermeidung krankheitsbedingter Spielabsagen aus, weil die Erkältungssaison von Dezember bis Mitte Februar komplett wettkampffrei war. In der kommenden Saison wird geplant, die Hinrunde vollständig mit fünf Spieltagen vor der Adventszeit abzuschließen. Zwischen zwei Wettkämpfen, also Spieltagen, fügt der Ligabetrieb eine Pause von zwei Wochen ein. Das ist auch notwendig, da manche Wettkämpfe freitags (im Leibnizviertel) und andere montags (an der Potsdamer Allee) stattfinden. Sonst wäre die Erholungszeit zu kurz.

Die Stadtmeisterschaft von Eberswalde ist eine eigenständige Liga, die durch die Vereine getragen und organisiert wird. Das schließt nicht aus, dass einzelne Spieler zu Wettkämpfen des Badmintonverbandes berufen werden. Dann allerdings verlieren sie ihr Startrecht in der Stadtliga.(jga)

mehr Informationen zur Meisterschaft auch für spielende Interessenten im Internet unter www.eberswalder-ansichten.de/Badminton