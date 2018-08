70 000 Liter Wasser für den Turnierplatz

Hubertus Rößler

Hohenwalde (MOZ) Anna Jurisch vom Reit- und Fahrverein Ravensberge hat das Springreiten der Klasse S** bei den 35. Hohenwalder Pferdetagen gewonnen. In der Klasse S* der Dressur sicherte sich Ingrid Hertsch vom Reitverein der Berliner und Brandenburger Studenten einen Doppelsieg.

Zufriedene Gesichter gab es am Wochenende auf dem Pfedehof Hohenwalde. 210 Teilnehmer, rund 40 Helfer vom veranstaltenden Verein Pferd & Reiter sowie zahlreiche Besucher verwandelten die 35. Hohenwalder Pferdetage wieder zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. Viel Lob gab es beispielsweise von Fabienne Ebner-Lombard. „Es ist ein schönes Ambiente und die Veranstalter sind sehr engagiert. Auch dass es Ehrenpreise gibt, ist sehr großzügig und nicht selbstverständlich. Außerdem sitzen bei den Dressur-Wettbewerben hier immer Zuschauer, sonst sind wir oft unter uns“, sagte die Reiterin vom Eichenhof Tremsdorf bei Potsdam. Mit ihrem Pferd „Raffinjo“ ist sie das sechste Mal bei dem Turnier in dem Frankfurter Ortsteil dabei.

Ihr Mann Ulf Ebner reitet sogar schon das 30. Mal bei den Hohenwalder Pferdetagen – und das nicht nur wegen der roten Brause, die es bei anderen Turnieren nicht gibt, wie er betont. „Das ist hier ein schönes ländliches Turnier, zu dem ich immer gerne fahre – schon aus alter Verbundenheit gegenüber den Veranstaltern. Man kennt sich und sie haben es verdient, dass man solche Turniere besucht – sonst sterben diese aus. Früher war das hier alles noch viel größer aufgezogen, die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland und haben in der Region übernachtet. Jetzt kommt der Großteil der Reiter aus Berlin und Brandenburg“, erzählte der Berufsreiter, der einst in Neustadt/Dosse angestellt war und sich nach der Wende selbstständig machte.

Ebner arbeitet als Pferdeausbilder und nahm schon am Grand Prix und an internationalen Turnieren teil. Als Trainer war er unter anderem in China und Griechenland beschäftigt. Mit seinem 4. Platz in der Dressurprüfung Klasse M** in Hohenwalde zeigte er sich nicht ganz zufrieden. „Ein paar Fehler sind mir unterlaufen. Dies kann man dem Pferd aber niemals vorwerfen, sondern immer nur dem Reiter“, sagte der 56-Jährige.

Parallel zur Dressur fanden auf dem großen Turnierplatz die Springprüfungen statt. Das zweite Mal in Hohenwalde dabei war Martin Schutza vom Ländlichen RFV Ladeburg (Bernau), der in der Klasse M* bei der Punktespringprüfung und bei der Springprüfung jeweils den 4. Rang belegte sowie bei der Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde auf Platz 5 landete. „Mit meinem Abschneiden bin ich zufrieden. Es lässt sich gut hier reiten, der Boden ist gut und die Veranstalter geben sich Mühe“, sagte Schutza.

Zufrieden zeigte sich auch Silke Pöschke, die mit ihrem Ehemann Tino das Turnier leitete. „Es ist alles sehr gut gelaufen. Wir hatten nur wenige Stürze, das passiert. Zum Glück gab es keine Verletzungen. Erfreulich ist auch, dass wir im Zeitplan geblieben sind. Außerdem hat das Wetter gepasst“, zählte sie auf. Um den großen Turnierplatz nach der wochenlangen Trockenheit in Form zu bringen, hatte die Agrargesellschaft aus dem nahen Lichtenberg in den Tagen zuvor Wasser aus drei bis vier Tanks auf den Boden gegossen – insgesamt rund 70 000 Liter.

So herrscht schon jetzt bei allen Beteiligten Vorfreude auf die 36. Auflage der Hohenwalder Pferdetage im kommenden Jahr. „Die Zukunft des Turniers ist zumindest aus jetziger Sicht gesichert. Natürlich brauchen wir auch weiterhin viele Sponsoren – unsere vielen Helfer sind uns auf alle Fälle sicher“, sagte Silke Pöschke, die selbst mit „Maiglöckchen 18“ am Springreiten teilnahm und sich genau wie Jasmin Schwiegk, Emma Purps, Michelle Padberg, Jennifer Ulrich, Kathleen Krause und Nancy Peschke den Kreismeistertitel sicherte.