Die Hitze hält nicht alle vom Sporttreiben ab

Hagen Bernard

Ziltendorf. Das Sommersportfest von Blau-Weiß Ziltendorf ist erneut gut angenommen worden. 220 Besucher waren es am Freitag und Sonnabend, die entweder zuschauten oder sich auch selbst sportlich betätigten.

Ein Höhepunkt war die am Freitag auf Kleinfeld ausgespielte Dorfmeisterschaft im Fußball. Dabei setzte sich bei großer Hitze erwartungsgemäß Unterziltendorf mit den langjährigen FC-Eisenhüttenstadt-Spielern Tony Raddatz und Michael Thiele durch. Während die Unterdörfler alle drei Partien gewannen, stand bei den übrigen drei Teams jeweils ein Sieg auf der Haben-Seite. So entschied die Tordifferenz über die weitere Platzierung. Den zweiten Platz belegte eine Traditionsmannschaft, die sich aus Spielern zusammensetzte, die unter André Adler im Jahr 2011 den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hatten. Dritter wurde Oberziltendorf, das neben dem 18-jährigen Robin Zacharias aus der ersten Mannschaft mit A- und B-Junioren der Oderkicker besetzt war. Die Freizeitkicker mit den in Reichenwalde spielenden Ü-40-Senioren belegten den vierten Rang.

Neben dem Freundschaftsspiel zwischen Blau-Weiß Ziltendorf mit dem in Frankfurt wohnenden neuen Vereinsvorsitzenden Andreas Pawlak gegen Grün-Weiß Lindenberg (2:2) standen am Sonnabend die Einzelwettbewerbe im Mittelpunkt. Beim mit 16 Sportlern besetzten Dart-Turnier setzte sich im Finale Arkian Chow gegen Thomas Fedtner durch. Im Halbfinale hatte die beiden Stefan Brade und Jörg Uhlig ausgeschaltet.

Eine Runde um das Fußballfeld hieß es für die 20 vorwiegend jüngeren Läufer. Der neunjährige Ziltendorfer Aron Musick war der Beste unter den Jüngeren, als Gesamtdritte lief mit der achtjährigen Josephine Krüger das schnellste Mädchen ein.

Bei den Älteren schien nach der Hälfte der 15-jährige Eisenhüttenstädter Dylan Steiner sich bereits entscheidend abgesetzt zu haben. Doch als Ainddnodin Nazari sich mühsam 80 Meter vor dem Ziel wieder an ihn herangekämpft hatte, zog der Gesamtschüler noch mal locker an, Nazari konnte nun nicht mehr folgen. „In der Schule bin ich auch im Laufen gut. Über 800 Meter habe ich einige Zeit den Schulrekord gehalten. Doch nach 150 Meter musste ich mich hier erst einmal etwas erholen“, erklärte Steiner.

Bei den Mädchen führte von Anfang an die 15-jährige Beate Bernard, die auf dem etwa 320 Meter langen Kurs ihren Vorsprung stetig ausbaute. Zweite war die zehnjährige Nora Musick. „Außer im Vorjahr bin ich hier immer mitgelaufen, meistens war ich vorn“, erklärte Nora Musick. Ärgern brauchte sie sich nicht, schließlich erhielten alle Starter neben der kostenlos gereichten Brause eine Medaille und konnten so viel Zuckerwatte essen, wie sie wollten.

Organisiert wird der Lauf seit einigen Jahren von den Zilterdorfer Kita-Frauen Gudrun Krüger, Dorena Stern, Steffi Weiland, Jenny Schmeck, Uta Schwiegk und Anne Schreiber, die auch einen Bastelstand betreuten. Etwas mehr Starter hätte der Lauf noch verkraften können, schließlich lagen noch einige Medaillen im Karton. „Das ist nicht so schlimm, die kaufen wir sowieso immer auf Vorrat“, erklärt Uta Schwiegk. So um die 20 Läufer seien es Jahr für Jahr.

Immerhin konnte der moderierende Maik Kostall auf dem Waldsportplatz doch noch Nora Musick als Siegerin aufrufen. Beim Kugelstoßen hatte sie die Mädchenkonkurrenz mit 4,65 Metern gewonnen. Bei den Jungen verhielt es sich ähnlich – im Lauf Zweiter belegte Ainddnodin Nazari mit 7,10 Metern nun den ersten Rang.

In Abwesenheit von Vorjahressieger Tony Raddatz gab es bei den Männern einen neuen Meister. Es setzte sich Sven Richter mit 9,05 Metern vor Christian Bahro (8,85 m) und Benito Czarnecki (8,65 m) durch. Übrigens hatten die organisierenden Frauen um Solveig Lobback diesen Wettbewerb, für den jeder einen Euro zu entrichten hatte, statistisch auf drei Tafeln vorbereitet. Auf denen war zu entnehmen, wie jeder Ziltendorfer im vergangenen Jahr abgeschnitten hatte und wer jeweils die ersten Drei aus den Wettbewerben in den drei Jahren zuvor sind. So setzte sich mit Roma Musick die Siegerin von 2016 mit 8,10 Metern vor Vorjahressiegerin Denise Reinhardt (8,05) und der einstigen Leistungskanutin Tabea Lillinger (7,85 m) durch. Reinhardt hatte im Vorjahr 30 Zentimeter weiter gestoßen.