In diesem Jahr nur enge Entscheidungen

Ordentlich in die Zange genommen: Anne Weiher kämpft gegen Füchse-Spielerin Samira Krakat an. © Foto: Edgar Nemschok

Georgios Tspanos

Altlandsberg. Die Handball-Frauen des DHC Slavia Prag können nach zahlreichen, bisher vergeblichen Anläufen den Erlengrund-Cup in die Goldene Stadt entführen. Aber auch für alle anderen Teams und vor allem für das Publikum war das 61. Erwin-Benke-Turnier um den Erlengrund-Cup 2018 ein großes Versprechen auf die Saison 2018/19.

Nach einem langen und an sich gut organisierten Turnier gab es dann doch noch eine kleine Panne: Ausgerechnet die Teilnahmeurkunden für die Mannschaften wurden vergessen. „Das ist natürlich abgrundtief ärgerlich“, gibt der 1. Vorsitzende des MTV Altlandsberg, André Witkowski, zerknirscht zu. „Gerade weil uns so etwas in all den Jahren noch nie passiert ist, weil es eigentlich nicht passieren darf und weil es nun nicht mehr zu ändern ist.“

Da ist es für das Organisationskomitee der 61. Auflage des Erwin-Benke-Turniers tröstlich, dass alle Beteiligten des Lobes waren. Von der Unterkunft und Verpflegung der Mannschaften über die Organisation und Durchführung der Wettkämpfe auf der Platte bis zum stillschweigenden Wirken der Turnierleitung im Hintergrund, alles, fast alles lief routiniert Hand in Hand. „Der Handballverband Brandenburg ist froh, mit dem MTV Altlandsberg einen Partner für die jährliche Veranstaltung des Erwin-Benke-Turniers zu haben, der personell wie strukturell in der Lage ist, ein solches Ereignis zu stemmen“, geizte auch der HVB-Vizepräsident für Breitensport und Entwicklung, Wolfgang Hartisch, nicht mit anerkennenden Worten. Er ist inzwischen Stammgast beim Turnier.

Die Fans des gutklassigen Frauen-Handballs waren sowieso zufrieden. Viele spannende Partien gab es zu sehen. Die Hälfte aller Spiele endete unentschieden oder wurden nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Und nachdem es jahrelang kein einziges Mal vorgekommen war, mussten im 61. Erwin-Benke-Turnier sowohl das Spiel um den dritten Platz wie auch das Finale im Siebenmeter-Werfen entschieden werden.

Letzteres sah dann tatsächlich die Frauen des DHC Slavia Prag als Siegerinnen. Die waren ganz außer sich vor Freude. Erstens, weil es dem Verein nach einigen Teilnahmen zum ersten Mal gelungen war, als Cup-Gewinner nach Hause zu fahren. Und zweitens, weil es im Duell gegen die Berliner Füchse zunächst so gar nicht nach einem Prager Erfolg ausgesehen hatte.

Nach Durchgang eins lagen die Slavia-Spielerinnen noch mit 5:10 hinten, ehe sie zu einer wirklich bemerkenswerten Aufholjagd ansetzten, die beim Stand von 17:17 nur durch die Schlusssirene beendet wurde.

17:17, das war auch das Ergebnis nach Ende der regulären Spielzeit im Duell um Platz 3 zwischen dem SC Markranstädt und dem MTV Altlandsberg. Dabei hatten die MTV-Frauen zur Pause mit 6:8 hinten gelegen. Ein Rückstand, der sich zu Beginn der zweiten Hälfte sogar noch erhöhte. „Meine Mannschaft hat nicht nur in dieser Partie Charakter gezeigt und zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt. Das 21:20 für den SC Markranstädt nach Siebenmeter-Werfen ist zwar ein Schönheitsfehler, aber Siebenmeter-Werfen ist eben auch eine Glückssache. Das werden die Füchse nicht anders sehen.“

Tatsächlich haben die MTV-Frauen eines der besten Benke-Turniere überhaupt gespielt. Das ging mit den beiden Vorrundenspielen am Sonnabend los, die beide gewonnen werden konnten: überzeugend mit 23:18 gegen den SC Markranstädt, mit Glück und Spucke gegen den schweizerischen Erstligisten GC Amicitia Zürich beim 15:14. Immerhin hieß das für die Grün-Weißen tatsächlich Gruppensieg. Und es wurde auch am Final-Sonntag nicht anders, selbst wenn dort beide Partien verloren gingen. Eine 13:15-Halbfinal-Niederlage gegen den Zweitligisten Füchse Berlin ist für den Drittligisten MTV alles andere als eine Schande. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Altlandsbergerinnen bis zum 12:12 noch hatten mithalten können. Das war auch einer Leistungsexplosion und sehr engagierten Vorstellung von Torhüterin Jennifer Höft zu verdanken.

Einen heftigen Wermutstropfen gibt es für den MTV allerdings: Neuzugang Milena Gerock zog sich bei einer Angriffsaktion einen Kreuzbandriss zu. Die relative Ausgeglichenheit vieler Begegnungen kann man getrost als Leitmotiv des 61. Erwin-Benke-Turniers festhalten. Wenn man so will, gab es nur eine einzige Partie, die sozusagen mit standesgemäßem Abstand beendet wurde: der 33:22-Sieg des DHC Slavia Prag über die Frauen des Frankfurter HC.

Dem zahlreich vertretenen Publikum in der Altlandsberger Erlengrund-Halle haben jedenfalls alle Mannschaften großen Appetit auf die in vier Wochen startende neue Spielzeit gemacht.