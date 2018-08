Nochmals richtig ausgetobt

Udo Plate

Seelow (MOZ) Nochmals so richtig ausgetobt haben sich vor dem offiziellen Saisonstart mit dem anstehenden Pokal-Wochenende die Fußballer der hiesigen Region in den letzten Testspielen. Das torreichste Vorbereitungsspiel lieferten sich Kreisoberligist Victoria Seelow II gegen Kreisliga-Aufsteiger Rot-Weiß Reitwein beim 6:3-Erfolg.

Victoria Seelow –

Rot-Weiß Reitwein6:3

Unter ihrem neuen, alten Trainer Hanjo Kolms behielt der Landesklasse-Absteiger Seelow II gegen den Kreisliga-Aufsteiger Rot-Weiß Reitwein mit 6:3 die Oberhand. In der intensiven Partie brachte Marco Poschitzki die Heimelf schnell mit 1:0 nach vorn (6.). In der Folgezeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe in dem Jens Jaszczak der 1:1-Ausgleich gelang. (33.). Zum 2:1-Pausenstand traf Seelows Till Berger. Nach dem Seitenwechsel glich erneut Jaszczak aus (52.), ehe die Victorianer durch Tore von Simeon Apostolow (58.), Keanu Thorein (63.), Christian Gramsch (66.) und nochmals Poschitzki (69.) innerhalb von elf Minuten auf 6:2 davonzogen. Der Schlussakkord gehörte indes den Gästen um Coach Olaf Buchholz: Kapitän Andreas Fehlinger markierte den dritten Reitweiner Treffer.

FC Wacker Herzfelde –

SG Müncheberg2:3

Vier Tore erzielt und doch nur hauchdünn mit 3:2 gewonnen: Dies gelang dem Kreisoberligisten SG Müncheberg im Gastspiel beim Kreisligisten Wacker Herzfelde. Toni Pförtner hatte die Gäste bereits mit dem ersten Angriff in Führung gebracht (1.). Für den 1:1-Pausenstand sorgte mit Benjamin Wendt nach zwanzig Minuten ebenfalls ein Müncheberger. Nach dem Wiederanpfiff schien Herzfelde durch das späte 2:1 (85.) von André Bauer einem Heimerfolg entgegenzusteuern, doch Johannes Noack und Tom Koslowski hievten mit einem Doppelschlag in der 90. Minute Müncheberg noch in die Erfolgsspur.

FC Eisenhüttenstadt III –

Grün-Weiß Letschin 2:4

Kreisoberliga-Aufsteiger Letschin tat sich lange Zeit schwer bei der dritten Vertretung des FC Eisenhüttenstadt. Die Elf von Coach Lars Poschizki geriet nach einer halben Stunde durch Daniel Krüger in Rückstand. Bis zur Pause verwandelten jedoch Steven Dietrich (34.) sowie Jan Wegener (44.) den Rückstand in eine 2:1-Führung der Oderbrücher. Nach dem Wiederanpfiff durch Schiri Lars Kempe baute Dietrich mit einem Doppelpack (58./82.) die Führung aus. Den Schlusspunkt setzte Eisenhüttenstadts Marcus Paschke mit dem 2:4 (86.)

Jahn Haselberg –

Blau-Weiß Wriezen II0:5

Die Wriezener Landesklasse-Reserve gab sich beim Kreisklassen-Vertreter Jahn Haselberg keinerlei Blößen und setzte sich standesgemäß mit 5:0 durch. Kapitän Christian Klasse (16.) und Jonas Koch (19./35.) schossen die komfortable 3:0-Pausenführung der Blau-Weißen heraus. In Halbzeit zwei schraubten Stephan Heese (59.) und Jens Grote (62.) das Resultat auf den 0:5-Endstand für die durchaus ambitionierten Schützlinge von Trainer Henry Geue.

FC Wacker Herzfelde II –

SG Müncheberg II 0:7

Einen souveränen Auswärtserfolg landete Münchebergs Kreisoberliga-Reserve beim Kreisklassenklub. Mit Christopher Polien, der bereits in der 9. Minute den Torreigen mit dem 0:1 eröffnete, Tobias Reiche, Tim Beyer, Matthias Kuke und Tobias Graeben trugen sich gleich fünf Müncheberger in die Torschützenliste der Elf von Oliver Wiegand beim 7:0-Kantersieg ein.

SG Lebus/Podelzig – SG Groß Lindow/Finkenheerd 4:1

In prächtiger Frühform präsentierte sich die Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft Lebus/Podelzig. Das Team von Uwe Woyde landete vor heimischer Kulisse gegen den Kreisoberligisten Groß Lindow/Finkenheerd einen ungefährdeten 4:1-Erfolg. Mit drei Treffern erwies sich Michael Schadow als der überragende Akteur auf dem Geläuf. Er hatte die Heimelf in Halbzeit eins mit 2:0 (38./40.) in Front gebracht. Leon Stapel erhöhte in der Schlussphase auf 3:0 (74.). Steven Stelter erzielte per Eigentor den Ehrentreffer der Gäste (77.), ehe Schadow mit dem 4:1 (81.) noch ein drittes Mal zu schlug.

Zudem siegten Germania Lietzens Kreisliga-Kicker bei der SG Wiesenau II. Die Elf von Sven Küpker gewann deutlich mit 6:2. Der Hennickendorfer SV übersprang die Auswärtshürde SG Bruchmühle II mit einem 5:1-Erfolg. Der Reichenberger SV musste daheim gegen die SG Oderberg/Lunow II eine 1:3 Niederlage quittieren, während sich der SV Gorgast/Manschnow II von der SG Tiefbau Frankfurt mit einem torreichen 4:4-Remis trennte. Ebenfalls Unentschieden spielte der Golzower SV mit dem 1:1 gegen Blau-Weiß Markendorf III. Die SG Rot-Weiß Neuenhagen unterlag im Heimspiel Fortuna Bliesdorf II mit 2:4, während Blau-Gelb Bleyen einen 5:1-Heimerfolg über Germania Lietzen II feierte. Lars-Erik Büchle gelangen drei Tore, Nico Bisanz und Robert Schulz steuerten jeweils einen Treffer bei. Für die Germanen war Julius Hanke erfolgreich.