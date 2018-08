Die meisten neuen Wohnungen in Eigenheimen

Teja Banzhaf

Seelow (zds) Politiker schwärmen gern von „verdichteter Bebauung‘‘, vor allem in der Stadt. Das Volk träumt eher vom eigenen Haus. – Was sich beweisen lässt. In Brandenburg sind 62,31 Prozent der insgesamt in 6159 in Wohnhäusern gebauten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden. Das ist die absolute Mehrheit. Im Kreis Märkisch-Oderland sind es sogar noch mehr.

Hier kommen die Häuslebauer auf einen Anteil von 77,7 Prozent. In der Bundesliga der häuslebauerfreundlichen Stadt- und Landkreise reicht das zu Platz 72 unter 403 ausgewerteten Gebieten. Wobei Würzburg mit 3,3 Prozent auf den letzten Platz kommt und es acht Spitzenreiter gibt, bei denen nur Ein- und Zwei-Familienhäuser gebaut wurden.

Bevölkerungsentwicklung und Nachfrage nach Wohnraum gehören dabei zusammen. Aktuell stehen für eine Betrachtung die Werte vom Jahresanfang 2017 zur Verfügung. Danach gilt für Märkisch-Oderland: Die Bevölkerung wächst. 971 neue Mitbürgerinnen und -mitbürger notierte das Statistische Landesamt zum Jahreswechsel 2016/2017 im Landkreis. Im gleichen Zeitraum wurden insgesamt 1 084 neue Wohnungen in Märkisch-Oderland bezugsfertig.

Die Frage, ob der Wohnungsbau mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt hält, lässt sich an diesen Zahlen aber nur teilweise festmachen. Erstens sind 798 dieser Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden, mit denen sich Menschen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen, von denen aber keiner weiß, ob sie schon da waren oder zugezogen sind.

Zweitens wird der eine oder andere Neubürger altersbedingt noch ein Weilchen bei Papa und Mama im Kinderzimmer unterkommen. Wobei Nachwuchs wiederum ein Grund für Hausbau und Umzug sein kann.

Drittens wollen die Großen, wenn sie flügge sind, auch gerne ihre eigene Wohnung haben. Immerhin deutet ein Faktor von 0,95 Neubürgern pro neuer Wohnung darauf hin, dass der Wohnungsbau Schritt hält. Denn alles unter 2,5 signalisiert, dass der Nachschub schneller als der Bedarf wächst.

Der Kreis Märkisch-Oderland gehört dabei zu den Bereichen in Deutschland, die beim Wohnungs-Neubau im Plus sind: Mit 1084 in 2016 fertiggestellten Wohnungen wurden hier 214 Wohnungen mehr bezugsfertig als ein Jahr zuvor. Noch ein Jahr weiter zurück, in 2014, registrierte die Baustatistik 684 neue Wohnungen. Zum Vergleich: Im deutschlandweiten Spitzenjahr 1995 lag die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Märkisch-Oderland bei 1156.

Die Eigenheimfrage – und damit die Frage, wer sich bei den aktuellen Bauland- und Baupreisen noch ein Häusle leisten kann – beantwortet sich in der Bilanz so: In Märkisch-Oderland erfüllte sich bis Ende 2016 immerhin für 765 Bauherren der Traum vom Ein- oder Zweifamilienhaus. Damit wurden 199 Eigenheime mehr bezugsfertig als in den zwölf Monaten zuvor. Nehmen wir die in diesen Häusern enthaltenen 798 Wohnungen und errechnen den Anteil an den verbleibenden 1027 Wohnungen in reinen Wohngebäuden, bekommen wir einen Anteil von 77,7 Prozent.

Was die Wohnungsgröße angeht, so entstanden 75 Ein- oder Zwei-Raum-Wohnungen, 136 Drei-Zimmer- und 263 Vier-Zimmer-Wohnungen plus 610 Wohnungen mit fünf und mehr Räumen. Berücksichtigt man, dass kaum jemand ein Haus mit nur drei Zimmern baut, zeigt sich, welche wichtige Rolle die neu gebauten 765 Ein- oder Zweifamilienhäuser spielen.

Bleibt die Frage, ob die Kritik an dieser Bauform berechtigt ist oder nicht. Da gibt‘s den Tipp, Menschen, die zu verdichteter Bebauung raten, zu fragen, wie sie denn wohnen. Wer im Glashaus sitzt, muss bekanntlich aufpassen, wohin er Steine wirft.