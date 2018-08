Hochzeit für Falschparker

Julia Lehmann

(MOZ) Niederfinow. Neuer Sommer, selbes Problem. Mit dem Schiffshebewerk kommen Touristen in das kleine Örtchen Niederfinow, aber auch Falschparker und Krachmacher. Anwohner fühlen sich gestört. Das Ordnungsamt verweist auf regelmäßige Kontrollen.

Drei Euro kostet das Parken auf dem Parkplatz am Schiffshebewerk. Eine Tagespauschale, die für alle Fahrzeuge gleich ist: Auto, Motorrad, Krad, Wohnmobil. Die Gemeinde als Betreiber hat den Betrag nachträglich vereinheitlicht. Vor allem Motorradfahrer fühlen sich hin und wieder ungerecht behandelt, sagt Karsten Thiel, der den Parkplatz betreut.

An den Wochenenden, wenn es bei gutem Wetter voll ist, werden gerade Motorräder häufig „wild“ geparkt, auf Grünstreifen und Bürgersteigen. Ein Problem, das Niederfinow zusammen mit dem Lärm, den die Motoren verursachen, noch immer nicht im Griff hat. Motorräder finden eher eine Lücke unter einem Baum als ein Auto. Die Zweiradfahrer sind es auch, die ungeniert die Schranken am Parkplatz einfach umfahren. Der Gemeinde entgehen dadurch Einnahmen. „Ich stelle mich denen nicht in den Weg“, sagt Karsten Thiele.

Katja Klara wohnt direkt gegenüber der Parkplatzeinfahrt – und ist genervt. Seit zehn Jahren lebe sie hier und es werde von Jahr zu Jahr schlimmer, findet sie. „Wir sehen zu, dass wir an den Wochenenden weg sind“, sagt sie über sich und ihren Lebensgefährten. Mit den Motorrädern sei es mittlerweile ganz schlimm. Um den Weg vor ihrem Grundstück und den schmalen Rasenstreifen vor Autos und Motorrädern zu schützen, hat sie rot-weiße Stangen in den Boden gesteckt. Drei Euro Parkgebühr findet sie angemessen, deshalb sei ihr diese Knausrigkeit vieler Besucher ein Rätsel.

„Eher unfair“ für Motorradfahrer, findet Maximilian Wendt diesen Betrag. Der Inhaber des Gasthauses Nieder Oderbruch hat das Gefühl, Gäste, die mit Motorrädern anreisen, werden immer weniger. Letztlich gehen ihm damit auch potenzielle Kunden verloren. Zu seinem Gasthaus gehört zwar ein eigener Parkplatz. Ob die Leute tatsächlich bei ihm essen, könne er allerdings nicht überprüfen. Wenn der Besucheransturm sehr groß ist, würden Auto- und Motorradfahrer eben auf den Grünstreifen parken. Ähnliche Erfahrungen hat man auch im Schiffer Gasthaus und Café gemacht. Das befindet sich schräg gegenüber. Die Leute würden häufig „kreuz und quer“ parken, berichten dort die Mitarbeiterinnen.

Auch der Parkplatz dieses Gasthauses würde nicht ausschließlich von Restaurantgästen genutzt werden. „Wir weisen aber niemanden darauf hin“, erklärt eine Servicemitarbeiterin.

Ein Außendienstmitarbeiter ist vornehmlich an den Wochenenden im Dienst, versichert Solveig Spann, Ordnungsamtsleiterin im Amt Britz-Chorin-Oderberg. Dieser könne aber nicht überall im Amtsgebiet gleichzeitig sein. An den Wochenenden und auch unter der Woche fahre er die Schwerpunkte wie Kloster Chorin, Parsteiner See und eben auch das Hebewerk ab. Zum Teil auch mehrfach.

„Unser Mitarbeiter wartet allerdings nicht darauf, bis eine Ordnungswidrigkeit stattfindet“, so Spann. Sie weist darauf hin, dass das Ordnungsamt nur für den ruhenden Verkehr im Straßenbereich zuständig ist. Nicht für das, was auf dem Parkplatz passiert. Der Ordnungsamtsleiterin ist klar: „Die Probleme mit Lärm und Falschparkern gibt es jedes Jahr.“