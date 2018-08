Sanierung des Werbellinkanals im Plan

Olav Schröder

Marienwerder (MOZ) Die Sanierung des Werbellinkanals bei Marienwerder liegt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen, wie Biesenthal-Barnims Amtsdirektor André Nedlin feststellt. Um keine Fördermittel in Millionenhöhe an die EU zurückzahlen zu müssen, ist die Fertigstellung des Kanals bis zum 31. März 2019 erforderlich.

Gegenwärtig werden die neuen Dichtungsmatten verlegt. Bei der Probenentnahme für die Begutachtung habe es eine kleine Verzögerung gegeben, diese liege aber im vorgesehenen Zeitplan, so André Nedlin. „Wasserseitig“ sollen diese Arbeiten bis Anfang/Mitte November fertig sein. Wird diese Etappe erreicht, sind zwei wesentliche Probleme, die zur Sanierung des Kanals geführt haben, behoben. Dann könne auch wieder Wasser vollständig in den Kanal eingelassen werden. Dennoch müssen weitere Arbeiten folgen. So sind die Dämme des Kanals zu profilieren und Mutterboden aufzubringen. Da diese Arbeiten in den Dezember hineingehen, stellt anhaltender Frost eine Gefahr dar. Er könnte dazu führen, dass die Bodenarbeiten zeitweilig eingestellt werden. „Laut Zeitplan ist aber ein Puffer von rund fünf Wochen vorgesehen“, sagt André Nedlin. Die Fertigstellung werde schon für Februar 2019 angestrebt.

2011 war nach drei Jahren Bauzeit ein insgesamt rund drei Kilometer langer Abschnitt des Werbellinkanals errichtet worden. Allerdings hatte das Land damals dem Bauwerk die Genehmigung versagt. Als Grund wurden Vernässungen des Umfelds in einem rund 1200 Meter langen Abschnitt angegeben. Diese wurden wiederum auf Undichtigkeiten des neuen Kanals zurückgeführt.

Von der EU hatte Marienwerder als Bauherr 5,5 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Gelingt die Fertigstellung des Kanals nicht bis Ende März 2019, sind die Förder-Millionen von der Gemeinde zurückzuzahlen.

Eine alternative Sanierung des Kanals hatte sich in der Gemeinde nicht durchgesetzt. Befürworter hatten auf eine kostengünstigere Variante gesetzt. Diese entsprach jedoch nicht dem Planfeststellungsbeschluss. Eine neue Planung aber würde zu lange dauern, um den Märztermin im kommenden Jahr zu halten, argumentierten die Befürworter der jetzigen Sanierung.

Um die Rückzahlung der Fördermittel zu vermeiden, muss der Kanal nicht nur bis zum 31. März fertig, sondern auch geprüft, genehmigt und bezahlt sein. Jeweils donnerstags findet eine Bauberatung mit Vertretern des Landesumweltamts (LUA), des Bodenschutzamtes des Landkreises Barnim, des Amtes und der Baufirma statt. Um keine Verzögerungen aufkommen zu lassen, erfolgen bereits jetzt Zwischenbauabnahmen, erläutert Nedlin. Auch das gebe ein Stück Sicherheit, In diesem Rahmen sei noch nichts Negatives festgestellt worden.

Als „ungewöhnlich“ bezeichnet es Nedlin, dass mit der Firma Hydro-Wacht das Unternehmen mit der Sanierung beauftragt wurde, das sich gegenwärtig wegen der Erstellung des Neubaus in einem Verfahren vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) rechtfertigen muss. Bei der Ausschreibung der Sanierung hatte es kein günstigeres Angebot gegeben, dem der Zuschlag hätte erteilt werden können. Nach einigem Zögern hatte die Gemeindevertretung die Vergabe schließlich mehrheitlich beschlossen.

Das Verhältnis zueinander habe sich eingespielt, sagt der Amtsdirektor. Sein Eindruck sei, dass das Unternehmen die Baumaßnahme vernünftig zu Ende führen wolle. Die Bereiche „Bau“ und „Gericht“ würden voneinander getrennt. „Ich bin froh, dass wir einen Weg gefunden haben, das Bauwerk fertig zu stellen“, sagt der Amtsdirektor.

Die Ursache für die Vernässung steht noch nicht fest. Vor dem Landgericht einigte man sich im Mai 2017 zusammen mit dem Landesumweltamt und dem Bauunternehmen auf einen Gutachter. Untersuchungen vor Ort seien gleichfalls immer in Gegenwart des Unternehmens erfolgt. Der Gutachter will im November sein Ergebnis vorlegen. Vier entscheidende Fragen sollen darin beantwortet werden, und zwar, ob falsche Dichtungsmatten verwendet wurden, ob die Bauausführung nicht fachgerecht erfolgte oder die von der Planung und Ausschreibung abweichende Drainage Ursache des Schaden sei. Der vierte Fragenkomplex gilt dem Mausgraben. Untersucht wird, ob dessen Verlegung von der einen auf die andere Kanalseite etwas mit der Vernässung zu tun.

Das Geld für die Sanierung steht mit der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes breit. Insgesamt wird die Sanierung mit 3,425 Millionen Euro veranschlagt. Davon werden 2,55 Millionen Euro über eine Kreditaufnahme finanziert und 875 000 Euro aus Eigenmitteln der Gemeinde, wobei der Landkreis 350 000 Euro beisteuert. Die Gemeinde Marienwerder bleibe handlungsfähig und sei keineswegs pleite, so Nedlin. Sollte aus dem Gerichtsverfahren Geld in die Gemeindekasse zurückfließen, so werde sich die Belastung noch verringern.