Botanische und andere Entdeckungen

Viola Petersson

Britz (MOZ) Bei ihm gehen Pflanzen, Ton und Holz eine Symbiose ein, Grün und Terrakotta verschmelzen beinahe zu einem neuen Kunstwerk. Weshalb Klaus Deutsch seinem 8. Tag des offenen Ateliers den neuen Titel „Kunst im Garten“ gegeben hat. Am Sonnabend lädt der Britzer dazu ein. Und zwar nicht nur Kunstinteressierte, Deutsch begrüßt auch einige Kollegen.

Seit genau 20 Jahren lebt Klaus Deutsch jetzt in Britz an der Heegermühler Straße. Er hatte damals den Hof, das Grundstück seiner Großeltern und Eltern übernommen. Ein Grundstück, das von der Form einem Handtuch gleicht: 15 Meter breit, dafür 75 Meter lang. Bei seinen Großeltern sei „hier noch jeder Quadratmeter bestellt gewesen“, weiß Deutsch. Er selbst habe als Junge Opa, der gleichzeitig Imker war, beim Umgraben geholfen. Heute werde nicht mehr jeder Quadratmeter bewirtschaftet. Im hinteren Teil des Grundstückes führt weitestgehend die Natur Regie. Gleichwohl: Der Garten verspricht in diesem Jahr eine üppige Ernte bei Obst und Gemüse. Apfel und Pflaume tragen gut. Tomate, Gurke und Kürbis trotzen der Hitze.

Zwischen Zier- und Nutzpflanzen sowie Gehölz, darunter ein Ginkgo, entdeckt der Gartenfreund immer wieder winterharte und mehrjährige Geschöpfe. Arbeiten aus der Werkstatt des Klaus Deutsch. Etwa die drei Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. „Die stehen da bestimmt schon 15 Jahre“, verrät der Hausherr. Oder „Ikarus“. Die Skulpturen sind aber nur ein Teil seines Schaffens. Klaus Deutsch töpfert und malt. So wird er am Sonnabend natürlich auch neue Arbeiten zeigen. Etwa Winterbilder aus der Region. Oder die Schlehenblüte bei „Feldtorge“ (Lichterfelde). „Das ist einfach nur schön“, schwärmt Deutsch ob der heimischen Landschaft.

Parallel zur Vorbereitung von „Kunst im Garten“ arbeitet der Britzer, der sich vor sieben Jahren mit 57 selbständig gemacht hat, mit Hochdruck an der Medaille, der Plakette für den Eberswalder Stadtlauf. Der Entwurf sei fertig, jetzt ginge es „in die Produktion“. 2000 Exemplare seien vom Veranstalter geordert. Im Herbst gestalte er vielleicht eine Ausstellung im Rathaus Britz, wirft er einen Blick voraus.

Für Verstärkung und Vielfalt sorgen am Sonnabend: Konrad Darzer und Brigitte Rottstock, beide aus Berlin, sowie Achim Brückner aus Ziethen. Darzer und Brückner sind mit Holzarbeiten vertreten. Rottstock zeigt Silberschmuck.(vp)

Kunst im Garten: Sonnabend, 11 bis 17 Uhr, ab 13 Uhr auch mit handgemachter Musik, Heegermühler Straße 3 in Britz