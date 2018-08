Nadja Voigt

Güstebieser Loose/Ferdinandshof (MOZ) Junioren-Kreismeister 2018 ist William Thieme aus Ferdinandshof seit wenigen Tagen. „Der Tag lief super“, erinnert sich der junge Reiter. „Wenn es drauf ankommt, sind wir ein gutes Team.“ Gleich in der ersten Wertung haben er und seine Stute Candela Lou einen guten Vorsprung herausreiten können. „Ich bin echt zufrieden mit dem Wochenende“, resümiert der 14-Jährige. Er habe ein Level erreicht, auf dem er weiter sicher unterwegs sein möchte. In der verbleibenden und in der kommenden Saison. Rund fünf Turniere liegen bis Ende September noch vor dem Siegerteam.

Den Grundstein für seinen diesjährigen Erfolg mit Candela Lou, die genau so alt ist wie er, und mit der er seit drei Jahren trainiert, legte er bereits im vergangenen Jahr: In der Children-Wertung wurde William Thieme 2017 Kreismeister. Und Vize-Meister bei den Junioren. Seit seinem siebten Lebensjahr reitet der Gymnasiast, der in Wriezen zur Schule geht. Die Leidenschaft für Pferde liegt dabei in der Familie. Auch sein Opa, Wilfried Daue, sowie seine Mama und seine Tante sind passionierte Reiter. „Meinem Opa habe ich viel zu verdanken“, erzählt William Thieme. „Er trainiert sehr viel mit mir, hilft, wo er kann und unterstützt mich. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe.“

Das konnte auch schon Ulf-Michael Stumpe behaupten, den Wilfried Daue als Jugendlichen sportlich unterstützt hat. Nun sponsert der Wriezener Tierarzt und frühere passionierte Reiter den Titelträger. Und ist begeistert von der Persönlichkeit und dem Talent des Jungen. „Er besitzt großes Einfühlungsvermögen“, lobt Stumpe. „Er hat Gefühl für die Tiere und einen sehr guten und nachhaltigen Reitstil.“ Und William will perspektivisch noch besser werden. „Und erfolgreich weiter reiten“, wünscht er sich.

Mit Pony Edith hat alles begonnen. Und den Hunden auf dem großelterlichen Hof in Güstebieser Loose, für die er einen Hindernis-Parcours aufgebaut hat. Damals. „Es macht immer noch unglaublich Spaß“, sagt William Thieme über den Reitsport. Auch wenn er neben der Schule viel Zeit investiert. Vor den Kreismeisterschaften ist er jeden Tag geritten. „Wir haben an der Routine im Parcours gearbeitet, der Kondition und sind auch mal ins Gelände geritten.“ Am liebsten auf die Oderwiesen. „Bei der Hitze war das natürlich nur ganz früh oder abends möglich“, erinnert er sich. Wenn nun in der kommenden Woche die Schule wieder beginnt, wird er „nur“ noch drei Mal in der Woche trainieren. Und am Wochenende.