Dauerbaustelle wird zum „Eis-Beach

Gerrit Freitag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen Hauch von Strandurlaub erleben seit Montag die Besucher der Eisdiele an der Villa Rosengarten in der Karl-Marx-Straße. Die Wohnungswirtschaft (Wowi) hat mithilfe der Baufirma Buchwald auf einer Fläche von 36 Quadratmetern vier Kubikmeter Sand verteilt und einen „Eis-Beach“ geschaffen. Die Idee stammt vom Betreiber der Eisdiele. „Die Strandstühle habe ich bereitgestellt, so wird das Bild der ewigen Baustelle etwas in den Hintergrund gedrängt und die Einkaufsstraße ein klein wenig attraktiver“, sagt Jens Blasche-Gröbe. „Sieht nicht mehr ganz nach Baustelle aus. Aus der Not wurde etwas tolles gemacht“, findet auch Uwe Kleeberg.

Seit Frühjahr laufen in diesem Bereich Baumaßnahmen der FWA zur Erneuerung der Trinkwasserleitung und Entflechtung des Mischwassersystems. Begleitet von archäologischen Grabungen ziehen sich die Arbeiten zum Leidwesen der Anwohner in die Länge. Bauzäune und zum Teil eingeengte, provisorische Wege bremsen die Freude am Flanieren. Daher verzeichnen viele Einzelhändler seit Beginn der Arbeiten Umsatzeinbußen. Mehr zur Dauerbaustelle und ihren Folgen lesen Sie in der Donnerstagausgabe der MOZ (gf)