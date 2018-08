Neues Tor für Lieferanten

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Schon seit Jahren engagiert sich Holger Hamann für das Tiergehege. Auch zum 25-jährigen Firmenjubiläum bat der Geschäftsführer der Hamann Elektromontage GmbH Kunden und Geschäftspartner bewusst um Spenden, statt um Geschenke. Auf diese Weise kamen 2500 Euro zusammen, die er schließlich dem Tiergehege zur Verfügung stellte. Deren Förderverein legte noch 500 Euro dazu und ließ von dem Geld Ende Juni ein neues Eingangstor für Lieferanten errichten.

Vivien Schmiede, Leiterin des Tiergeheges, freute sich darüber, den alten Zaun endlich ersetzen zu können. Nicht nur moderte er schon leicht, sondern war laut Vivien Schmiede längst nicht mehr stabil. Dabei gelangten über dieses Tor nicht nur die Lieferanten zum Tiergehege. Auch Vivien Schmiede und ihre Mitarbeiter passierten fast täglich mit ihrem Transporter diesen Eingang, um rund 500 Kilo Stroh, Körner-Pellets oder Gemüse auf das Gelände zum transportieren, erläutert die 39-Jährige. Viele der Lebensmittel kauften sie nämlich in den umliegenden Supermärkten für die 170 Tiere selbst ein.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt laut Vivien Schmiede aktuell auch die Hitze dar – und zwar für Mensch wie für Tier. „Wir versuchen deswegen, einige Aufgaben schon möglichst am Vormittag zu erledigen“, sagt sie. Dazu gehöre zum Beispiel das Saubermachen der Schweine, die in dafür vorgesehen Buchten mit Schippen und Kratzern gesäubert würden. „Denn mittags ist es in den Anlagen schon brütend heiß“, sagt die Tierpflegerin.

Während sie sich dem Gehege der Schweine nähert, bewegen sich auch die Tiere quiekend und grunzend in Richtung des Zaunes auf sie zu. Hinter ihnen plätschert das Wasser aus einem Schlauch auf die Erde herunter. „Wir lassen sie schön volllaufen“, erläutert sie. Dabei ist das Wasser, wie sie betont, kein Trink-, sondern Brunnenwasser. „Sonst hätten wir bei den Temperaturen einen sehr hohen Verbrauch“, meint die 39-Jährige. Das Wasser diene den Tieren dabei nicht nur als Abkühlung, sondern sei gerade für die Schweine zum Suhlen da. „Aber auch der Damhirsch packt sich gern in Modder“,so ihre Erfahrung. Und wie sie zu ihrer Überraschung feststellte, selbst die Polarfüchse. Das hätten sie und ihre Mitarbeiter herausgefunden, als sie einmal die Blumen in der Nähe ihrer Anlage bespritzt hätten und auch diese anfingen, sich zu suhlen. „Sie sahen danach aus wie Schweine“, erzählt Vivien Schmiede. Doch so lasse es sich für die Tiere bei den Temperaturen gut aushalten, meint die Leiterin des Tiergeheges. Zudem würden die Anlagen der Tiere im Schatten liegen. Und neuerdings bereiteten sie und ihr Team für die Tiere sogenannte Eisbomben zu – gefrorenes Gemüse. (pac)