Metropol-Stars in Falkenhagen

Falkenhagen (MOZ) „Ope(rette) sich, wer kann“, so ist das diesjährige Sommerkonzert überschrieben, zu dem Falkenhagens Kultur- und Kunstverein am Sonntagnachmittag mit der Musikalischen Komödie Berlin ans Schweizerhaus einlädt. Dort gibt es ein Stelldichein ehemaliger Stars des Berliner Metropol-Theaters.

„Maria, lass’ uns doch weiter machen!“ So hatten sich ehemalige Sänger-Kolleginnen und -Kollegen aus dem Berliner Metropol-Theater nach der großen Wiedersehensfeier im Oktober vorigen Jahres an Maria Mallé gewandt. Manche hatten sich 20 Jahre nach der Schließung der legendären Berliner Bühne erstmals wieder getroffen. Im Freizeitforum Marzahn standen sie damals gemeinsam auf der Bühne. „Es war ein großer Erfolg“, erinnert sich Maria Mallé. Die Sängerin, einstiger Musicalstar des Metropol-Theaters, die bis vor drei Jahren in Falkenhagen lebte, machte sich ans Werk.

Heraus kam das Konzert-Programm unter dem Titel „Ope(rette) sich, wer kann“, das am Sonntag als 6. Auflage der Falkenhagener Sommerkonzerte Premiere hat. Mitveranstalter ist der Falkenhagener Kultur- und Kunstverein, dessen Co-Vorsitzende Maria Mallé ist. Die zweite Aufführung, am 2. September im Freizeitforum Berlin-Marzahn, soll fast ausverkauft sein.

Fünf ehemalige Metropol-Stars geben sich in dem Konzert ein Stelldichein. Neben Maria Mallé sind das Ingrid Krauß, Bianka Sattler, Thomas Georgi und Rainer Luhn. Nur einer von ihnen, Rainer Luhn, stand schon einmal mit in Falkenhagen auf der Sommerkonzert-Bühne.

An eine Sängerin können sich die Muskliebhaber aus der Region bestimmt erinnern – an Ingrid Krauß. „Sie war die Diva am Metropol-Theater, hat alle weiblichen Operettenrollen gesungen“, sagt Maria Mallé.

Sie freue sich auf Falkenhagen und das Publikum aus dem Oderland, erklärt Ingrid Krauß am MOZ-Telefon. Die Sängerin lebt in Brieselang im Havelland.

Dass sie Sängerin werden wolle, habe für sie fest gestanden, als sie sechs Jahre alt war, plaudert Krauß aus ihrem Leben. Ihr Vorbild sei Mireille Mathieu gewesen. Das Diplom als Sängerin erwarb die im erzgebirgischen Schneeberg geborene Krauß an der Dresdener Musikhochschule. Vom Zwickauer Theater wurde sie 1981 ans Metropol-Theater geholt – und blieb.

Gefeiert wurde Ingrid Krauß vom Berliner Publikum unter anderem als Kolloratur-Sängerin. Sie sang die Gilda im „Rigoletto“, die Konstanze aus der „Entführung aus dem Serail“, die Frasquita in „Carmen“ und die Luna aus „Frau Luna“. Nach der Wende stand die Sopranistin 1996/97 als Partnerin von René Kollo in den Operetten „Land des Lächelns“ und „Die lustige Witwe“ auf der Bühne – bevor das Metropol-Theater in Insolvenz ging, geschlossen wurde.

Wie die meisten ihrer Künstler-Kollegen machte Ingrid Krauß auf eigene Faust weiter – mit einer eigenen Revue und dem Programm „Frauen sind keine Engel“. Bis heute tritt die Sängerin, die ihr Alter nicht verraten möchte, mit Soloprogrammen auf.

Auf ihr nach wie vor attraktives Äußeres angesprochen, sagt Krauß: „Das ist eine Frage der Disziplin.“ Auch wenn sie nicht mehr täglich zwei Stunden im Ballettsaal stehe, wie in ihrer Metropol-Zeit, so sei das Operettenfach für sie noch immer „eine Art Leistungssport“. Eine Operette als „Märchen für Erwachsene“ zu erzählen, erfordere gute Sänger, Tänzer und Schauspieler in einem, betont Krauß.

Zur Generalprobe wird sie am Donnerstag im Theater Karlshorst außer ihren ehemaligen Kollegen auch zwei Nachwuchs-Sänger treffen, die im Konzert mitwirken: Die Sopranistin Lilia Milek und den Tenor Christoph Schröter. Beide fördert Maria Mallé über ihren Verein Musikalische Komödie Berlin.

Möglich sei das Konzert-Projekt auch in diesem Jahr nur durch die Förderung durch die Berliner Günter-Neumann-Stiftung, betont Mallé. Sie freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit dem Salonquintett „Esprit“ aus Berlin und dem Seelower Oratorienchor unter Leitung von Anja Liske-Moritz. Für das Konzert, bei dem viele bekannte Operetten-Melodien erklingen, gibt es nur noch wenige Karten.

Sommerkonzert am Schweizerhaus Falkenhagen, 19. August, 15 Uhr; Karten zu 13 bzw. 15 Euro unter Tel. 0171 81 54 733 und Tourist-Information Seelow