Fredersdorf-Vogelsdorf Zur vorläufig letzten Aufführung seines Erfolgsstückes „Rumpelstilzchen – ein altes Märchen neu erzählt“ lädt der Theaterkreis Traumland am 2. September um 15 Uhr in den Speicher der evangelischen Kirchengemeinde Mühlenfließ in Fredersdorf, Ernst-Thälmann-Straße 30 (gegenüber der Dorfkirche), herzlich ein. In einer völligen Neufassung geht es um das bekannte Märchen, dem Susanne Ebert für die Darsteller und Zuschauer eine Form gab, die das Geschehen in ein aktuelles und noch spannenderes Gewand hüllt. So viel darf verraten werden: Neben der Armut treiben die Gier nach Reichtum, der Geiz sowie der Teufel in Person und natürlich das Rumpelstilzchen ihr Unwesen. Am Ende siegen jedoch Liebe und Einsicht aufgrund der aufmerksamen Klugheit der Waldkinder.

Die Akteure, alle in historischen Kostümen, bieten auch historische Tänze in originaler Choreographie als besonderen Höhepunkt. Eintritt verlangt der Theaterkreis wie stets nicht, erbittet aber eine Spende. Bei Kaffee und Kuchen kann mit den Akteuren geplaudert werden.