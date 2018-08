Schutz-Gehege für besorgte Bürger angeregt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Spaßpartei Die Partei hat jetzt in Fürstenwalde einen Ortsverband. „Ja, es stimmt. Am 11. August wurde unter dem Jubel der sieben Gründungsmitglieder der Ortsverband Fürstenwalde gegründet“, bestätigte Thomas Apitz am Dienstag. Der 46-jährige Kredit-Analyst, der als sachkundiger Einwohner für die Partei Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, ist Vorsitzender des Verbandes. „Ich sehe darin keinen Widerspruch“, sagt Apitz.

Der Ortsverband von Die Partei gründete sich am Rande des OBOA-Festivals in Gorgast. Marcel Petzel ist stellvertretender Vorsitzender, Christian Linke Schatzmeister. In Fürstenwalde möchte Die Partei 2019 bei der Kommunalwahl antreten. Mit konkreten Lösungen will der Vorstand dabei punkten. Vorstellbar wäre etwa das Einrichten von „Schutzgehegen für besorgte Bürger“ im Heimattiergarten, sagt Apitz. Zudem gebe es zu wenig Bitte- und Danke-Sager in der Stadt, nennt er ein weiteres Ärgernis.

Zu den bislang zwölf Mitgliedern zählt auch Floris Beer. Der 18-jährige Trebuser war 2017 jüngster Kandidat für den Bundestag. Rund zwei Prozent der Stimmen holte er damals für sich und Die Partei. Nach erfolgreichem Abitur hat er nun ein Studium begonnen.(mw)