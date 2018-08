Dorffest rund um die neue Remise

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Ungewöhnlich spät, erst Mitte September, feiert Gosen-Neu Zittau in diesem Jahr sein Dorffest. Das hat einen guten Grund: Die Gemeinde hat den Termin so gelegt, dass die Remise auf dem Neu Zittauer Dorfplatz gegenüber der Kirche fertig sein soll.

Tatsächlich ist die Rekonstruktion des alten Gemäuers, das schon abgerissen werden sollte, ziemlich weit vorangeschritten. Von außen sieht das Bauwerk, das künftig als Dorfgemeinschaftshaus fungieren soll, schon sehr schmuck aus, derzeit läuft der Innenausbau. Am Dienstag war Trockenbauer Frank Schefter aus Bad Saarow damit beschäftigt, Wände zu spachteln. Wegen der Raumhöhe und der beschränkten Bewegungsmöglichkeiten habe die Arbeit viel Zeit in Anspruch genommen. Nach ihm muss noch der Tischler kommen.

Bis zum Festtermin, sagt Thomas Schölzchen, soll auch die Feuerstelle vor der Remise gemauert sein und die Unterstellmöglichkeit für die künftige Ausstellung alter Landwirtschaftstechnik zwischen Remise und Heimatmuseum fertiggestellt sein. Schölzchen hat als Vorsitzender des Bauausschusses federführend den Antrag auf EU-Fördermittel geschrieben, der letztlich erfolgreich war, er ist auch Mitglied des Festkomitees, das den Höhepunkt im Leben der Gemeinde mit den beiden historischen Ortsteilen vorbereitet.

Inzwischen gibt es einen vorläufigen Festplan. Er sieht die Eröffnung am Freitagabend ab 19 Uhr im Festzelt vor, mit Bieranstich und Auszeichnungen; ab 20.30 Uhr gibt es Musik und Tanz im Festzelt. Am Sonnabend beginnt das Programm um 9 Uhr mit einer Trecker-Ausfahrt nach Steinfurt. Ab 10 Uhr bietet der Heimatverein aus Gosen das frisch in seinem Ofen an der Eichwalder Straße gebackene Brot zum Verkauf an. Zahlreiche Vorführungen – von Vereinen, Kita, Schule – schließen sich den Tag über an, am Abend soll um 22.30 Uhr ein Feuerwerk steigen, entweder über den Spreewiesen oder über dem ehemaligen Sportplatz, so Schölzchen.

Die große Attraktion am Sonntag dürfte ein Seifenkistenrennen werden, das um 13 Uhr beginnen soll. Es gebe inzwischen rund zehn Anmeldungen, sagt Lutz Fleischfresser, Mitstreiter von Schölzchen im Festkomitee.

Finanziert wird das Fest traditionell zum größten Teil über Spenden. Schölzchen will da noch fleißig Klingeln putzen. (je)