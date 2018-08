Joachimsthal muss mehr bezahlen

Bald auch Richtung Templin? Der Zug aus Eberswalde hält am Bahnhof von Joachimsthal. Im Dezember könnte der Verkehr in die Uckermark starten. © Foto: Andreas Gora

Marco Marschall

Joachimsthal In ihrer nächsten Sitzung müssen die Joachimsthaler Stadtverordneten mehr Geld locker machen. Wiedermal. Am Haus der Generationen ist der Fußboden verfault. Und der Zugverkehr nach Templin braucht mehr Zuschuss.

Es läppert sich. Erst im Frühjahr wurde klar, dass die geplanten 137 000 Euro für den Umbau am Haus der Generationen nicht reichen. Grund waren gestiegene Baukosten. 50 000 Euro kamen oben drauf. Am Gebäude soll ein Anbau für Sanitärräume entstehen und auch bestehende Räume saniert werden. Das Vorhaben wird als wichtig erachtet, denn der Jugendclub ist bestens besucht und auch die Senioren nutzen ihren Bereich zahlreich.

Deshalb und weil Fördermittel eingeplant waren, wurde die bittere Pille der Mehrkosten geschluckt. Joachimsthal entschied sogar, eine Deckungsreserve von 120 000 Euro bereitzustellen, um den Eigenanteil für weitere geplante und großzügig geförderte Maßnahmen aufzubringen, die sich im Zuge steigender Baukosten verteuern könnten.

Nun kommen im Fall des Mehrgenerationenhauses weitere 15 000 Euro auf die Stadtkasse zu, um die die Entscheidungsträger wohl nicht herumkommen. Das Geld soll ebenfalls aus der Deckungsreserve genommen werden. Grund für die Zusatzkosten: im Zuge der Umbauarbeiten wurde festgestellt, dass im Bereich des Seniorenclubs und Eingangsbereich der Holzfußboden „völlig verfault“ ist. So steht es in der Vorbemerkung zur Auftragsvergabe, die die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag auf dem Tisch haben werden. Eine Fläche von 71 Quadratmetern, die für besagte Summe samt Wärmedämmung neu gemacht werden soll. Der Hauptausschuss hat die Ausgaben bereits empfohlen. Die Gesamtkosten für den Umbau am Haus der Generationen wachsen damit auf über 200 000 Euro.

Ein weiteres Thema, bei dem die Stadt tiefer in die Tasche greifen muss, ist die geplante Testphase für die Bahnlinie zwischen Joachimsthal und Templin. Vor knapp einem Jahr mussten die Stadtverordneten einen Beschluss über einen Zuschuss von 5000 Euro fassen, der für jedes Jahr des zunächst dreijährigen Probebetriebs fällig wird. Dieser Betrag erhöht sich nun auf 8000 Euro pro Jahr. Und auch in dieser Frage bleibt den Stadtverordneten wohl keine Wahl. Wenn die Kommunen ihren im Vergleich zu den Gesamtkosten immer noch symbolischen Beitrag nicht bezahlen, ist das Wiederbelebungsprojekt gestorben.

Die Hauptlast trägt das Land Brandenburg. 1,9 Millionen Euro müssen jährlich bereitgestellt werden. Das wird in der Beschlussvorlage der Stadtverordneten berichtet. Zur Kasse gebeten werden auch die Landkreise Barnim und Uckermark sowie Gemeinden am Streckenabschnitt, die von der Wiederbelebung partizipieren.

Wie im Papier, das die Stadtverordneten am Donnerstag beschließen wollen, erklärt wird, ist beabsichtigt, ab Dezember dieses Jahres sieben Zugpaare täglich fahren zu lassen. Der Beschlusstext über den Zuschuss aus der Stadtkasse liest sich allerdings wenig zuversichtlich: „...sollte die Testphase des Betriebes der Bahnstrecke Joachimsthal - Templin tatsächlich anlaufen“ heißt es darin.

Die Entscheidung zum Beginn des Probeverkehrs soll am 14. September fallen. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Kommunen ihren Anteil zur Verfügung stellen. Federführendes Unternehmen war bisher die Hanseatische Eisenbahn, die die Strecke 2017 gekauft hatte. Ob es Züge geben wird, die, wie zuletzt spekuliert, von Templin ohne Umsteigen in Joachimsthal bis nach Eberswalde weiterfahren, ist bisher nicht bekannt.