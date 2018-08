Kleine Stars begeistern ihr Publikum in der Manege

bg

Klosterfelde Auch der zweite Durchgang des diesjährigen Zirkus-Feriencamps in Klosterfelde ist überaus erfolgreich zu Ende gegangen. Bei zwei gut besuchten Abschlussdarbietungen zeigten die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunden, aber auch weiteren Gästen, was sie in der einen Woche so alles gelernt, neue Talente entdeckt und bisherige Fähigkeiten verbessert haben. Viel Beifall gab es für die beeindruckenden artistischen Darbietungen in der Manege. Und auch die Clowns sorgten für manchen Lacher.

„Ich war jetzt das zweite Mal dabei, und es war wieder sehr schön“, erzählte in der Pause der zweigeteilten, etwa dreistündigen Show die 13-jährige Angelina aus Bernau. „Wir haben viel unternommen und ungeheuer viel Spaß gehabt“, schwärmte auch die ebenfalls 13-jährige Lili. Für Helena (10) war es hingegen eine Premiere – nicht nur das Zirkuscamp an sich, sondern auch das Agieren vor so einem großen Publikum. Etwas aufgeregt war sie schon, räumte die Bernauerin ein. Aber Leiterakrobatik und anderes haben ihr auch sehr viel Spaß gemacht.

„Was am schönsten war, kann man gar nicht sagen“, sagte derweil aus Publikumssicht Claudia Wessnia aus Berlin, würdigte alle artistischen Leistungen als herausragend. Trotzdem hat sie unter anderem bei den Clowns besonders hingeschaut, schließlich war da ihre Tochter dabei. Im Falle von Gisela und Gerd Hünger aus Stolzenhagen sind es die Enkelkinder, die sich da gemeinsam mit knapp 100 anderen ins Zeug legten. „Ganz prima“, lobten die Großeltern die Show. „Es zeigt auch den Spaß und den Stolz der Kinder auf das Erreichte.“

Furchtlos liefen die Fakire, teils jüngere Mitwirkende auf dem Rücken oder den Schultern, über Glasscherben oder legten sich aufs Nagelbett, derweil sich jemand noch auf ihren Körper stellte. Lautstarken Beifall gab es ebenso für die Gruppe am Trapez, das muntere Diabolo-Team, die Hula-Hoop-Mädels oder die Einradfahrer. Alle Einzeldarbietungen waren mit passender Musik unterlegt – mal kraftvoll-rhyhthmisch zum Mitklatschen der Zuschauer, dann wieder sanfte Klänge. Die Feuer-Akrobaten griffen eine Zeile aus dem bei ihnen laufenden Lied als finalen Schlachtruf auf: „Bleib so, wie du bist!“

Zufrieden zeigte sich auch Gesamtverantwortlicher Dustin Jonas. Die enorme Hitze schlug zwar ebenso in der zweiten Campwoche mit voller Wucht zu. Doch brachte sich bei den Wasserspielen noch die Feuerwehr zur Abkühlung zwischendurch ein, ist er dankbar für solcherlei Unterstützung. (bg)