„Hier bleiben die Jalousien oben“

Daniela Windolff

Kerkow (MOZ) Den Uckermärkern sagt man nach, dass sie gern fremdeln. Vor allem Städter, die aufs Dorf ziehen, werden misstrauisch beäugt und beobachtet und bleiben lange die Zugezogenen. Nicht so in Kerkow. Wer hier wohnt, ist Kerkower von Anfang an.

Raus aus der Stadt, rauf aufs Land. Diese Sehnsucht zog Familie Weise vor 18 Jahren von Schwedt nach Kerkow. „In Schwedt hätten wir auch sofort bauen können, doch das war uns zu eng. Da brauchste gar nicht mehr selber grillen, ne lange Gabel reicht, so dicht sitzt der Nachbar auf der Pelle“, erzählt Silvia Weise. In Kerkow bewohnen sie ein großes Grundstück am Dorfrand und sind doch ganz eng mit den Nachbarn. Freiwillig. „Man plauscht hier nicht über den Gartenzaun, sondern geht hinein zu den Nachbarn zum Quatschen oder um sich gegenseitig zu helfen. Hier versteckt man sich nicht hinter geschlossenen Jalousien, sondern schaut auch immer, was die Nachbarn machen oder was auf der Straße los ist.“ Das habe nichts mit Neugier zu tun, sondern mit Interesse, mit Aufmerksamkeit – ganz im Gegen-­satz zur Anonymität der Stadt.

Wenn im Dorf ein fremdes Auto parkt, wird das ebenso bemerkt, wie wenn ein Nachbar gegen seine Gewohnheit mittags noch nicht die Zeitung aus dem Briefkasten genommen hat oder die Gardinen geschlossen bleiben. „Dann geht man rüber und schaut, ob alles in Ordnung ist“, bestätigt Roswitha Schubert.

Die 82-jährige Ursula Glase genießt diese aufmerksame Nachbarschaftshilfe sehr. „Meine Nachbarn erledigen Einkäufe und Besorgungen für mich oder mähen den Rasen.“ Als Dankeschön hängt sie ihnen frische Eier an die Haustür oder bringt den Nachbarn selbstgemachte Quarksahnetorte vorbei. Einfach so. Ursula Glase hat viele Jahre in der Konditorei Striegler in Angermünde gearbeitet und kennt die Traditionsrezepte noch. Dass einige Nachbarn Zugezogene sind, interessiert die alte Dame überhaupt nicht. „Ich bin doch auch 1947 neu hierher gekommen.“

Auch Gudrun Kloke kam neu ins Dorf und hat die alte Dorfschmiede des Großvaters übernommen. Die darf sie aber nicht umbauen. Der Denkmalschutz legt der Familie Steine in den Weg. Deshalb muss sie die Schmiede als Ruine stehen lassen und baute das Nebengebäude zum Wohnhaus um. Viele Kerkower schütteln darüber den Kopf und steuern ihre eigenen Erfahrungen mit Behörden bei. Zum Beispiel Axel Helmeke, der mit seiner Familie nach Kerkow Ausbau zog, um hier einen kleinen Biobauernhof mit Schafen und Ziegen aufzubauen. Seine vier Kinder sind hier geboren. Er wünscht sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Welsower Straße, die Schulweg seines kleinen Sohnes ist. Es gibt keinen Gehweg. „Wenn der Mais hoch steht, sieht man den Jungen am Straßenrand kaum. Einmal hat der Busfahrer vergessen, hier zu halten, weil er ihn übersehen hat“, erzählt Axel Helmeke. „Als wir herzogen, dachten wir, man kann auf der Straße frühstücken. Doch inzwischen donnern immer mehr Autos und Lkw hier vorbei.“ Der Ortsvorsteher kämpft seit Langem um Geschwindigkeitsbegrenzungen auch in der Dorfstraße, die von schweren Lkw als Abkürzung zur B 198 genutzt wird. Doch in der zuständigen Prenzlauer Kreisverwaltung liegen seine Schreiben auf Eis.

Dennoch fühlen sich Klokes und Weises und alle anderen in Kerkow wohl, lieben Stadtnähe und Dorfgemeinschaft. „Man muss sich einbringen“, sagt Gu-­drun Kloke. Sie hat im Freundeskreis Kerkower Dorfkirche ihre Aufgabe und viele Freunde gefunden. Hier werden Konzerte, ein Kirchencafé und Kripppenspiele am Heiligabend organisiert sowie Spenden für die Kirchen-Restaurierung gesammelt. Die Sanierung des Kirchturms steht als letzte Etappe an. Der Freundeskreis sammelt Geld für die Restaurierung der Uhr.

Für Ortsvorsteher Bernd Winkler ist jeder Einwohner ein Kerkower. Er begrüßt jeden in seiner offenen Art als Erster mit Handschlag. Auch Jugendliche. „Das wirkt. Alle grüßen danach von selbst. Ich finde das sehr schön, wenn man im Dorf nicht einfach unbeachtet aneinander vorbei lebt.“