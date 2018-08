Endspurt für Kabarett-Sommer

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch drei Vorstellungen ihres diesjährigen Sommerstücks „Im Namen der Hose“ im Biergarten am Haus der Künste, dann verabschieden sich die Kabarettisten der Oderhähne in die wohlverdiente Sommerpause. Sowohl für die heutige Nachmittagsvorstellung als auch für die Aufführungen am Donnerstag und Sonnabend um 20 Uhr sind noch einige Karten erhältlich.

Der Hitze zum Trotz waren die Zuschauerzahlen auch in diesem Sommer stabil. „Es lief gut, wir hatten insgesamt rund 4000 Besucher bei circa 40 Vorstellungen“, lautet die positive Bilanz von Kabarett-Sprecherin Katrin Böhnisch. Sie freut sich auch auf das letzte Gastspiel vor der Sommerpause. „Mit Alles! Extrascharf!“ laute der vielversprechende Titel der Show von Comedian Thomas Nicolai, die am Freitag ab 20 Uhr ebenfalls im Biergarten in der Lindenstraße.7 zu sehen ist. Restkarten gibt es unter 0335 23723 oder www.oderhaehne.de.

Am 30. September startet die neue Spielzeit ebenfalls mit einem Gastspiel. Jürgen Becker, Moderator der „Mitternachtsspitzen“ im WDR, kümmert sich in seinem Programm „Volksbegehren“ um ein Thema, das alle angeht, nämlich Sex. Entsprechend gut läuft der Vorverkauf. Ein paar Karten sind allerdings noch zu haben. Weiter geht es im Oktober mit den Programm-Klassikern der Frankfurter Kabarettisten, darunter „In würde albern“ und „Friede, Freude, Eierphone“. Auch das Sommerstück „Im Namen der Hose“ ist im Herbst noch ein paar Mal im Kabarettkeller zu sehen. Zur bunten Mischung im Oktober gehört außerdem eine Lesung mit Ursula Karusseit, einer der populärsten ostdeutschen Schauspielerinnen, die in „Wege übers Land und durch die Zeiten“ aus ihrem Leben erzählt.

Tickets für die neue Spielzeit sowie Geschenkgutscheine sind während der Theaterpause in der deutsch-polnischen Tourist-Information im Bolfrashaus erhältlich. Die Kabarettkasse in den „Sieben Raben“ am Marktplatz.3 öffnet wieder am 25. September.(soj)