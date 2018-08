Letzte Einkäufe vor Schulbeginn

In Vorbereitung: Schulanfänger Damien Schulz (6) aus Alt Tucheband schaut schon mal mit Mama Jaqueline Gonschorek in die neue Fibel, während Schwesterchen Malia (3 Wochen) schläft. Laden-Inhaberin Christa Kroll versieht die neuen Schulbücher mit durchsichtigen Umschlägen. © Foto: Matthias Lubisch

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) In drei Tagen ist es soweit. Am Sonnabend finden in Märkisch-Oderland die Einschulungen statt. Die Zuckertüten für die Erstklässler wurden bereits alle in den Schulen abgegeben. Zu besorgen sind nun noch Schulbücher und andere Arbeitsmaterialien für Abc-Schützen und ältere Schulkinder.

Die Zuckertüten, die den Abc-Schützen am Sonnabend zur Einschulung überreicht werden, sind bereits befüllt und in den jeweiligen Grundschulen abgegeben worden. Dennoch befinden sich im Geschäft von Christa Kroll in Seelow noch einige Exemplare. „Die zu 85 Zentimetern sind die Üblichen zur Einschulung“, erklärt sie. In Ausnahmefällen greifen Eltern auch zu einen Meter langen Tüten. Die seien aber für die Kleinen einerseits ganz schön groß und, sobald befüllt, auch ziemlich schwer.

Viele kleine Tüten werden erfahrungsgemäß in den kommenden Tagen noch gekauft. „Von den Großeltern, der Tante oder einem Nachbarn“, sagt Christa Kroll, die ihren Laden seit 1991 betreibt und seither alljährlich auf die Einschulungs-Kunden eingestellt ist. An den Vorlieben für die Motive, die auf die Tüten gedruckt werden, habe sich allgemein nicht viel verändert. „Feuerwehrautos und Pferde sind immer beliebt.“ Hinzu kommen Motive aus aktuell beliebten Filmen, wie seit ein paar Jahren etwa die Schwestern Anna und Elsa aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“. Ein Service in dem Schreibwarenladen von Christa Kroll: Schultüten befüllen lassen. Größe und Preis werden vorab vereinbart, Christa Kroll und ihre Mitarbeiterin Angela Schmid kümmern sich dann um den Inhalt. „Manch einer ist sich ja nicht mehr sicher, was heutzutage in eine Schultüte kommt“, sagt Angela Schmid. Die Inhalte der Schultüten sind heutzutage vielseitiger und auch gesünder, als früher: Kleine Hefte, Seifenblasenfläschchen, Anspitzer, Klebestifte, ein Stundenplan, kleine Spielsachen und ein wenig zum Naschen soll es meistens sein.

In dieser Woche kommen Eltern und Schüler zu ihr, um passende Einschläge für Arbeitshefte und Bücher zu besorgen – Millimeterarbeit, wie sie weiß. „Alle halbe Zentimeter gibt es eine neue Umschlaggröße“, sagt sie. Deshalb sei es gut, wenn ihr Kunden die einzuschlagenden Bücher gleich mit in den Laden bringen. „Die Umschläge halten mindestens ein Jahr, je nachdem, wie damit umgegangen wird“, sagt Christa Kroll. Das Einschlagen von Hand, mit Folie von der Rolle, ist weniger beliebt bei ihren Kunden.

Was an Stiften, Zirkeln und Linealen, sowie Bastelutensilien für den Kunstunterricht benötigt wird, bekommt Christa Kroll von den Grundschulen in der Umgebung mitgeteilt. Die haben für die jeweiligen Klassenstufen und Lehrplänen Listen für benötigtes Material vorbereitet.

Mit ähnlichen Listen kommen Eltern in die Seelower Buchhandlung zu Karin Guderjahn und ihrer Mitarbeiterin Margrit Hanke. Bücherlisten erhalten die Schüler immer zum Ende eines jeden Schuljahres mit den Zeugnissen. Den Eltern steht es dann frei, wo sie die Bücher für das kommende Schuljahr bestellen. „Das ist jedes Jahr unterschiedlich. Aber Schüler der Seelower Grund- und Oberschule sind immer dabei“, sagt Karin Guderjahn. Einen kleinen Rückgang im Schulbuchverkauf habe sie bemerkt, schreibt diesen dem vermehrten Kauf über das Internet zu. Ähnlich wie bei den Schultüten ist der Hauptverkauf abgewickelt: „Die Masse beim Schulbuchverkauf ist jetzt im Grunde durch. Trotzdem konzentriert sich ein Teil immer noch auf die letzte Ferienwoche“, schildert die Buchhändlerin ihre Erfahrung.