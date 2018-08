Wolfgang Paschke kämpft sich zurück

Margrit Meier

Herzfelde (MOZ) Der 6. April 2017 ist für Carola und Wolfgang Paschke zu einem Tag geworden, der für sie unfreiwillig einen Wendepunkt markiert. Als Teilung ihres Lebens in das davor und danach.

Wolfgang Paschke kennt fast jeder in Hennickendorf. Er ist dort aufgewachsen, war 23 Jahre lang Ortsbürgermeister bzw. Ortsvorsteher und viele Jahre Gemeindevertreter.

Dann war er weg. Im Dorf murmelte man im Frühling 2017 etwas von Schlaganfall. Es ginge ihm schlecht. Mehr war nicht bekannt. Umso überraschter reagierten viele, als der 66-Jährige nun im Mai auf seinem gewohnten Platz ganz vorn bei seiner Fraktion UBB/HWg saß. Die Überraschung war so groß, dass der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ronny Neumann, bei der Juni-Sitzung gestand, dass er im Mai perplex war. Und, dass er es damals verpasst habe, nun aber umso herzlicher nachhole, den Neu-Herzfelder wieder in den Reihen seiner Mitstreiter zurückzubegrüßen.

Wolfgang Paschke ist schmal geworden, trägt den Bart an den Seiten länger als früher. Er wirkt ruhig. Anfang des Jahres sieht man ihn an der Seite seiner Frau Carola bei den ersten Schritten nach draußen, etwa beim Einkaufen. Er freut sich über jeden, der ihn anspricht. Er redet und redet. Und ist nicht zu verstehen. Jetzt, rund ein halbes Jahr später, ist ein großer Fortschritt da. Der Kranke muss sich sehr anstrengen, zu sprechen, macht dies auch mit enormer Kraft. Wer Geduld hat, der versteht ihn gut.

Aber was ist denn nun passiert am 6. April 2017? Wolfgang Paschke erinnert sich, dass er gegen 14.30 Uhr aus einem Discounter in Woltersdorf kam. Rasende Kopfschmerzen setzen ihm plötzlich zu, er schleppt sich bis zu seinem Auto, schreit um Hilfe. Bricht zusammen. Alles wird dunkel. „Ein Polizist, der in unmittelbarer Nähe sein Zuhause hat, hat die fatale Situation sofort erkannt und den Notarzt gerufen“, setzt Carola Paschke fort. Dieser Mann informiert sie über das Geschehen, kommt sogar zu ihr auf Arbeit und bringt die persönliche Habe ihres Mannes. Das Auto hat er vorbildlich gesichert. „Er war so mitfühlend. Hat mich einfach in den Arm genommen“, erinnert sie sich. Der Polizist ahnt vermutlich, wie schlimm es um ihren Mann steht. Der kämpft im Krankenhaus in Berlin-Buch um sein Leben. „Laienhaft ausgedrückt, hat sich über Jahre im Kopf meines Mannes eine Art Blutschwamm gebildet, der das rechte Kleinhirn zerstört hat“, erzählt sie. Es folgen, nach einer aufwendigen OP, drei Wochen künstliches Koma, wochenlange Aufenthalte auf der Intensivstation. Wolfgang Paschke ist an vielen Stellen verkabelt. An seiner Seite, sobald sie kann, seine Frau.

Es gibt immense Probleme. Der Patient kann sich nicht bewegen, nicht sprechen, nicht laufen, nicht schlucken. Vor allem Letzteres ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es gibt Rückschläge und schöne Augenblicke, es gibt Wut und Tränen. Bei ihm und bei ihr. Die pure Verzweiflung, die Angst, was wird.

Carola Paschke beißt sich durch. Für ihren Mann. Sie besucht Kurse und Vorträge zur Pflege. Sie steht ihm bei. Die Schulfreunde, mit denen sie stets Silvester feiern, besuchen ihren Wolfgang, geben ihm ein Stück Leben zurück. Und, er beißt mit. Sein Lebensmut kehrt etwa in der Zeit wieder, als ein Freund für ihn zu kochen beginnt und sich Wolfgang Paschke von püriertem, undefinierbarem Krankenhausessen hocharbeitet zu Feingeschnittenem. Ende August 2017 kommt er nach Hause. In das Eigenheim, das sich die Paschkes erst wenige Monate zuvor in Herzfelde gekauft haben. Dorthin, wo noch so vieles zu machen ist und nichts vorbereitet ist für einen Mann, der nicht allein stehen kann.

Wieder ist es die 65-jährige Verwaltungsangestellte, die nicht locker lässt. Sie übt mit ihm und telefoniert sich gleichzeitig durch die Praxen. Sie findet schließlich einen Logopäden, einen Ergo- und einen Physiotherapeuten, die ihrem Mann fachspezifisch helfen. „Ich kann schneller denken als sprechen“, scherzt Wolfgang Paschke über seine Fortschritte. Er dreht im Freien seine Runden. Mit und ohne Hilfe. Er liest viel, erzählt er. „Irgendwann begann er, mich zu löchern, dass er wieder zur Gemeindevertretersitzung möchte. Auch den Finanzausschuss, den er früher geleitet hat, möchte er gern besuchen“, erzählt Carola Paschke. „Aber zum Ausschuss kann ich nicht hin, der ist im Rathaus, das ist nicht behindertengerecht, hat keinen Aufzug“, bedauert ihr Mann.

Seine Ziele sind, dass er wieder gut sprechen und sich in die Gemeindepolitik einbringen kann. Er will wieder zu seinen Hennickendorfer Freizeitkickern und beim Waschbär-Verein mitmischen. Seine Frau wünscht sich, dass sich mehr seiner früheren Mitstreiter trauen, ihn zu besuchen. Denn auch das helfe ihm, ins Leben zurückzukehren. Und für sich selbst? „Ich möchte wieder mit meinem Wolfgang etwas spontan unternehmen können. Wie vor dem 6. April.“