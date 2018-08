Ignorieren hilft beim Miteinander

Warnung: Ein Schild am Sportplatzzaun in Hangelsberg weist auf Wespen und den Umweg hin. © Foto: Anke Beißer

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Am Tor zum Hangelsberger Sportplatz weist ein Schild auf die Gefahr durch Wespen hin. Beim Artenschutzbeauftragten des Kreises, Lutz Ittermann, häufen sich die Anfragen, was in solchen Fällen getan werden kann.

Von einer Plage will der Artenschutzbeauftragte von Oder-Spree, Lutz Ittermann, nicht sprechen. Und ob das Wespenaufkommen in diesem Jahr größer als üblich ist, vermag er auch nicht verlässlich zu sagen. Aber: „Es rufen ungewöhnlich viele Leute an und fragen, was sie wegen der Insekten tun können.“

Dabei unterliegen die Wespen lediglich dem allgemeinen Artenschutz, reiche ein vernünftiger Grund, um die Tiere zu bekämpfen. Niemand müsse vorher um Erlaubnis gefragt werden. „Die normale Wespe ist quasi der Maus gleich gestellt“, sagt Ittermann. Die Anrufe freuen ihn jedoch, zeugen sie doch von Verantwortungsbewusstsein. Und so ein Telefonat sei dann stets eine gute Möglichkeit aufzuklären, wie es sich mit den Tieren in guter Nachbarschaft leben lasse. „Angst und Unwissenheit spielen eine große Rolle.“ Das Beispiel von Hangelsberg zeige, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu arrangieren, ohne die Insekten per se zu bekämpfen. „Sie sind ja auch nützlich, fressen Bremsen und Fliegen.“

Wie der Artenschutzbeauftragte sagt, lohne es sich, situationsabhängig zu entscheiden. Welche Konflikte gibt es und kann sich das menschliche Umfeld darauf einstellen? Oder wiegen eventuelle Gefahren durch Allergien, panische Reaktionen oder für kleine Kinder in der Nähe schwerer? Für das eventuelle Miteinander sei es von Vorteil, die Eigenheiten der unterschiedlichen Arten zu kennen. Die Feldwespe zum Beispiel lebe in sehr kleinen Völkern und siedle sich gern in Rohren wie von Zäunen und Toren an. Sie steche, wenn sie in Bedrängnis gerate, wenn sie ihr Nest verteidige. Wenn immer dasselbe in ihrer Nähe passiere, gewöhnten sie sich laut Ittermann daran.

Die mittlere Wespe, auch kleine Hornisse genannt, baue freie Papierkugelnester in Fensterlaibungen, Bäumen und Büschen, die so groß wie ein Fußball werden können. „Wenn neben dem Nest in einer Hecke mit dem lauten Benzinmäher gearbeitet wird, die Abgase die Tiere belästigen, sind die Flieger schnell zu Stelle.“ Durch angepasstes Verhalten könne der Mensch mit ihnen unbehelligt nebeneinander leben. Aber, die gerade benannten Arten seien nicht jene, die an die Kaffeetafel kommen.

Die Attacken werden von Kurzkopfwespen geflogen. Sie leben in undefinierten Hohlräumen, Mauselöchern und Eingängen zu Maulwurfshügeln. Manchmal reiche ein Flatterband zum Markieren, um ihnen nicht zu nahe zu kommen. Zum Schutz gibt es diverse Hausmittelchen, müsse nicht gleich der Schädlingsbekämpfer gerufen werden.

„Die Menschen und ihre Reaktionen auf die Tiere sind so unterschiedlich, wie auch sonst im Alltag“, sagt Ittermann. Die einen bleiben ruhig, gehen den Tieren aus dem Weg, suchen nach einem Kompromiss, die anderen brausen auf, werden hektisch, selber aggressiv und entscheiden sich ruckzuck für die Fliegenklatsche.

Übrigens: Im August sterben die Nester in der Regel ab und die Völker aus. Damit sollte das Thema dann vom Tisch sein.

Wäre da noch das Thema Hornissen. Sie unterliegen dem besonderen Artenschutz. Selber Hand anlegen, ist demnach keine Option. „Wir als Naturschutzbehörde beraten dazu kostenlos.“ Das heiße aber nicht, dass die Hornissen tun und lassen dürfen, was sie wollen, der Mensch ihnen alternativlos ausgeliefert ist. Richtet ihr Tun Schaden an, kann eingeschritten werden. „Wir haben schon viele Ausnahmen erteilt.“

Oft platzierten sie ihre Nester zwischen Dachziegeln und Trockenbau und können dabei Schäden verursachen. „Sie tragen Wassertropfen ins Nest, fächeln diese weg, um die Temperatur in der Behausung zu regulieren. Das Wasser kondensiert dabei, rinnt über den Kot, vermischt sich mit ihm und kann so zu Stockflecken im Inneren des Hauses führen.“ Es sei wie bei vielem, der Einzelfall müsse betrachtet und entschieden werden, sagt Ittermann.