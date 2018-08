Ortsbeirat will Feuerwerke am See unterbinden

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Sven Brandenburg, Inhaber der SeeLodge in Kremmen, ist irritiert über den Punkt „Höhenfeuerwerke am Kremmener See“, den der Ortsbeirat am Montag diskutierte. Brandenburg: „Es gibt bei uns keine Höhenfeuerwerke, nur Barockfeuerwerke.“ Stefanie Gebauer (UWG/LGU) hatte den Punkt auf die Agenda gesetzt.

Schon 2014 sprach das Gremium die Empfehlung aus, Feuerwerke generell auf zehn im Jahr zu reduzieren. Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) bestätigte Gebauers Anliegen: „Es gibt wieder verstärkt Beschwerden.“ Gebauer: „Der Stadt sind die Hände gebunden, wenn die Untere Naturschutzbehörde Feuerwerke genehmigt.“ Der Landkreis widerspricht dieser Aussage auf Nachfrage: Für Erlaubnis und Kontrolle sei die örtliche Ordnungsbehörde zuständig. „Die Untere Naturschutzbehörde genehmigt keine Feuerwerke“, so Kreissprecherin Irina Schmidt. Die Behörde ist jedoch zu unterrichten, wann ein solches gezündet werden soll.

Der Ortsbeirat sprach am Montag die Empfehlung aus, auf Feuerwerke am Kremmener See komplett zu verzichten. Bindend ist das natürlich nicht. In Absprache mit der Naturschutzbehörde sind der SeeLodge Barockfeuerwerke erlaubt. „Sie werden auch nicht Richtung See abgefeuert“, so Sven Brandenburg. „Wir halten uns an die Auflagen.“ Die hatte die SeeLodge 2010 mit der kreislichen Behörde festgelegt. Demnach dürfen die Barockfeuerwerke keine Knalleffekte und Pfeiflaute enthalten. Sie sind auf eine Höhe von 40 Meter beschränkt und mit möglichst großem Abstand zum Wald durchzuführen. Das letzte Feuerwerk im Juli habe laut Stefanie Gebauer aber nicht den Kriterien entsprochen. „Man konnte es bis in die Altstadt hören.“ Gebauer wandte sich an den Landkreis. Aus der Kreisverwaltung heißt es: „Derzeit wird der Sachverhalt im Haus geprüft und Kontakt mit der Stadt Kremmen dazu aufgenommen.“ Eine abschließende Beurteilung steht aus.

Die SeeLodge ist besonders bei Hochzeitsgesellschaften beliebt. Eine Frau, die direkt gegenüber eine Laube hat, berichtete im Ortsbeirat von ihren subjektiven Erfahrungen: „Es gibt durch die Feuerwerke kaum noch Kleingetier wie Ringelnattern, die Enten brüten nicht mehr so wie die Jahre zuvor, den Biber sieht man selten.“ Sie schränkt aber ein: „Das kann auch natürliche Ursachen haben.“ An Schlaf sei jedenfalls oft nicht zu denken.

Am Kremmener See trifft Naturschutz auf Unternehmergeist. Inhaber Brandenburg beharrt darauf, die Richtlinien einzuhalten. Vielen Naturschützern ist das nicht genug. Wie der Landschaftsförderverein (LVF) Oberes Rhinluch mitteilt, grenzt die SeeLodge ans Naturschutzgebiet Kremmener Luch und liegt im Vogelschutzgebiet Rhin-/Havelluch. Der LVF spricht von Beeinträchtigungen durch Feuerwerke bei Kranichen und Weißstörchen in der Umgebung. Störpotenzial sei ferner für Fledermäuse gegeben, die den Kremmener See als Jagdrevier nutzen.