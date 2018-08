Neue Kinderchöre für Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) „Singen ist für die Persönlichkeitsentwicklung etwas total wichtiges.“ Die das meint, ist Hennigsdorf neue Kirchenmusikerin Christiane Hünerbein. Die 46-Jährige, die in Berlin wohnt, will deshalb zwei Kinderchöre aufbauen, dazu noch eine Gruppe für musikalische Früherziehung.

Am kommenden Montag soll das Unterfangen starten. Dabei setzt die Mutter von sieben Kindern, die zwischen 5 und 19 Jahren alt sind, nicht nur auf den zahlenmäßig eher begrenzten Nachwuchs der evangelischen Kirchengemeinde. Sie will auch den Nachwuchs aus nichtchristlichen Elternhäusern fürs Singen begeistern. Natürlich wird dabei auch christliches Liedgut geübt, aber längst nicht nur. Beim Eltern-Kind-Singen der bis zu Fünfjährigen greift sie auf die Sammlung „Alle Lieder sind schon da“ zurück, das vom (nichtchristlichen) Chorverband Berlin stammt. Während es der gelernten Kirchenmusikerin, die auch eine Schulung zur Chorleiterin absolviert hat, bei den ganz Kleinen darauf ankommt, ihnen die Musik erst einmal nahe zu bringen, stellt sie für die Sängerinnen und Sänger in den beiden Kinderchören höhere Ansprüche. „Die sollen auch mal im Gottesdienst singen und Heiligabend das Krippenspiel gestalten.“

Um über den Tellerrand der Kirchengemeinde hinaus zu schauen, hat Hünerbein bereits Mütter auf Spielplätzen angesprochen und Flyer verteilt. Außerdem habe Dirk Thomas, der neue Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit, bereits Kontakte zur Sonnengrundschule aufgebaut. „Er hat mit Kindern auch schon etwas für die Einschulungsfeier eingeübt“, freut sie sich über die Zusammenarbeit mit der Schule. Die Arbeit in der Sonnengrundschule könnte eine Herausforderung werden. Es ist Hennigsdorfs Schule, die den höchsten Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund aufweist, in deren Elternhäusern oft eine andere als die christliche Religion vermittelt wird. Die Chorleiterin sieht darin noch kein großes Problem: „Zum Lernen einer Sprache ist Singen super. Mit der Religion, da muss man gucken.“

Dass Hünerbein ihre Projekte in einer eher atheistisch geprägten Stadt dennoch optimistisch anpackt, liegt vielleicht auch in ihren Erfahrungen begründet, die sie in Schildow und Schönwalde gemacht hat. Dort besuchen mittlerweile 37 Kinder die Chöre. „Die erzählen von ihren Erfahrungen im Kindergarten, stellen dort Lieder vor. Dann kommen die Freunde mal mit zum Chor“, weiß Hünerbein aus Erfahrung. Die Hennigsdorfer Kinder sollen sich in den Herbstferien auf einer Chorfahrt nach Brodowin näher kennenlernen.

Die aus Forst in der Lausitz stammende Frau, die nicht in der FDJ war und die Jugendweihe verweigerte, möchte auch die Erwachsenen zum Singen anregen. Allerdings gehe es dabei nicht um anspruchsvolle Chorarbeit, sondern eher um einen lockeren Singekreis. In dem können zum Beispiel neue Kirchenlieder geübt werden, die jeder im Gottesdienst mitschmettern kann.

Die ersten Chortreffen finden am Montag, 20. August, im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 1, statt: 15 bis 15.45 Uhr für Kinder der ersten bis dritten Klasse, 16 bis 17 Uhr für Kinder ab der vierten Klasse. Der Eltern-Kind-Singkreis beginnt um 17 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Infos: 0151 644 600 43.