Pflegen und flicken werden teurer

Abgehoben: Wurzeln drücken den Asphalt einer Radstraße in die Höhe. Viele Radwege in Brandenburg kommen in die Jahre und müssen saniert werden. © Foto: privat

Ina Matthes

Seelow (MOZ) Radwege sind ein Kapital in Märkisch Oderland: Rund 16 Millionen Euro sind in den vergangenen 20 Jahren in überregionale Routen investiert worden. Doch nun kommen die Wege in die Jahre.

„Sehr gut ausgebauter Radweg“, lobt Radler Hugo. Und ein anderer schwärmt auf demselben Internet-Portal von „fantastischen Ausblicken in die Landschaft“. Der Oderbruchbahn-Radweg entlang einer ehemaligen Bahnstrecke im Kreis Märkisch-Oderland ist beliebt bei Radtouristen, das zeigen zahlreiche Kommentare auf Online-Seiten für Radler.

Doch beim Radeln in Märkisch-Oderland rollt es längst nicht überall immer so glatt: Der Belag mancher Strecken ist verschlissen, Risse klaffen, Wurzeln drücken den Asphalt nach oben. „Die ersten Radwege sind jetzt um die 20 Jahre alt“, sagt Rainer Schinkel, Leiter des Wirtschafts-amtes im Landkreis Märkisch-Oderland. An Radwegen in der Gegend von Wriezen und Bad Freienwalde müsse dringend etwas getan werden, nennt er Beispiele. Das Altern der Strecken lässt sich auch an den Ausgaben für Pflege und Instandhaltung ablesen. Gab der Landkreis zwischen 2013 und 2016 durchschnittlich 2100 Euro pro Kilometer und Jahr aus, waren es im vergangenen Jahr schon 2902 Euro. Während der Neubau für den Kreis laut Schinkel im Wesentlichen abgeschlossen ist, stehen jetzt Sanierung und Modernisierung auf der Tagesordnung. Märkisch-Oderland gilt dabei als Vorreiter im Land: Der Kreis hat ein Konzept entwickelt – eine Richtlinie zur Modernisierung. Es sei frühzeitig klar geworden, dass die Pflege nicht in den Händen vieler einzelner, kleiner Gemeinden bleiben könne, erklärt Schinkel. „Wir brauchen einen einheitlichen Pflegezustand.“

Denn wer will schon radelnden Touristen erklären, dass es vom Dorf A bis B rollt, aber nach C bloß noch holpert. Schließlich sind die Radwege im Kreis vor allem touristische Routen. Dazu zählen so bekannte wie der Oder-Neiße-Radweg oder die Märkische Schlössertour. Insgesamt 700 Kilometer auf sieben überregionalen Routen kommen zusammen, wobei sich 357 Kilometer überschneiden. Manche Strecken führen teils über identische Abschnitte.

Um einen einheitlichen guten Zustand zu gewährleisten, hat der Kreis Verträge mit Kommunen geschlossen, denen die Wege gehören. Insgesamt 100 Kilometer Radwege sind mittlerweile beim Kreis unter Vertrag. Das sind überregionale Strecken, die für das Tourismusmarketing wichtig sind, wie Schinkel erläutert. „Die Kosten übernimmt der Kreis in voller Höhe.“ Die Kreisstraßenmeisterei pflegt und flickt – allerdings nur auf freier Strecke. Die Ortsdurchfahrten sind Sache der jeweiligen Kommunen.

Doch für einen Kreis ist die Aufrechterhaltung des Radnetzes allein nicht zu bewältigen. Die Landkreise haben deshalb bei der Landesregierung auf Unterstützung gedrungen. Mittlerweile gibt es eine Förderrichtlinie des Landes dazu. Märkisch-Oderland hat im April eine Zusage für 1,5 Millionen Euro vom Brandenburger Wirtschaftsministerium erhalten. Das Geld soll für die Modernisierung bestehender Trassen ausgegeben werden: für bessere Beläge, breitere Wege oder Lückenschluss. Mit dem Geld sollen unter anderem auch holprige Teile des Oderbruchbahn-Radweges in Schuss gebracht werden. Gebaut werden soll 2019 und 2020.

Ein Thema ist dabei die Verbreiterung der Wege, damit Räder mit Anhängern sie besser befahren können. „Es sind auch zunehmend mehr Leute mit E-Bikes unterwegs“, sagt Rainer Schinkel. Für die Elektroräder sollen ab 2019 elf neue Ladestationen an Radwegen errichtet werden. Das geschieht im Zuge eines Projektes, bei dem auch die Anbindung von Radrouten im Oderland nach Polen verbessert wird. Märkisch-Oderland hat ein Ziel. „Wir wollen die erfolgreichste Radreiseregion werden,“ sagt Schinkel. Die Gegend gehört zu fünf Gebieten in Deutschland, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC als Radreiseregion zertifiziert sind. Radtourismus macht nach Angaben des Landes ein Viertel am Umsatz des Tourismus in Brandenburg aus.

Etwa 20 Euro lässt ein Tagesausflügler im Land, übernachtet er, sind es rund 56 Euro. „Wir schielen auf den Berliner Markt, da kommt ein Großteil der Gäste her“, sagt Schinkel. Tagestouristen sind für Märkisch-Oderland interessant. Im S-Bahn-Bereich schaffen sie es gut per Rad und Bahn ins Grüne. Probleme gibt es mit den Zügen. Bei guten Wetter kommen an Wochenenden mitunter nicht alle Ausflügler mit der Bahn mit.

Aber auch die Einheimischen nutzen die Radwege, um zur Arbeit oder Schule zu fahren oder für Ausflüge. Auch Rainer Schinkel ist da hin und wieder unterwegs. Zu seinen Lieblingsrouten zählt der Oderbruchbahn-Radweg zwischen Falkenhagen, Lietzen und Neuentempel. „Eine der schönsten Strecken.“