Bernhard Vogel: „Anderes Demokratieverständnis“

Berlin (MOZ) Soll man mit den Linken koalieren oder wenigstens Bündnisse schließen? Darüber redet man derzeit nicht etwa in der SPD oder bei den Grünen, sondern bei der CDU. Bernhard Vogel, einst Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und dann in Thüringen verfolgt die Debatte in seiner Partei mit Interesse und mit Erstaunen. André Bochow sprach mit dem 85-Jährigen.

Herr Vogel, in der CDU wird laut über Bündnisse mit der Linkspartei nachgedacht. Angela Merkel ist dagegen. Wie denken Sie darüber?

Zunächst ist mir wichtig, dass es eine allgemeine Übereinstimmung darin gibt, dass eine Verbindung mit der AfD auf jeden Fall ausgeschlossen wird. Bei der Linkspartei spielt es sicher eine Rolle, dass sie in einigen Ländern an der Regierung beteiligt ist oder war. In Thüringen stellt sie sogar den Ministerpräsidenten. Was dazu führt, dass zur Linkspartei in den Parlamenten und anderswo notwendigerweise Kontakt besteht. Das bedeutet doch aber nicht, es müsse zu Koalitionen kommen. Die lehne ich nach wie vor ab.

Warum?

Weil das Staatsverständnis und die Demokratievorstellungen der Linken andere sind als die der CDU.

Machen Sie in dieser Frage einen Unterschied zwischen Bund und Ländern?

Keinen grundsätzlichen. Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass die Linken in den Parlamenten der neuen Länder einen starken Faktor darstellen. Als gesamtdeutsche Partei sind die Linken gescheitert. In keinem westdeutschen Land spielen sie eine nennenswerte Rolle.

Sie kennen die politischen Verhältnisse im Osten und natürlich besonders in Thüringen bestens. Würden Sie sagen, dass die Linkspartei – zumindest in Thüringen - eine Entwicklung hinter sich hat, die sie früher oder später zum potenziellen Koalitionspartner macht?

Sie hat tatsächlich eine Entwicklung vollzogen. Weg von der fundamentalen Opposition, von einer Wählerschaft, die Kritik und Ablehnung bevorzugt. Das hat sich in Thüringen und anderswo unter anderem daran gezeigt, dass viele Protestwähler von den Linken zur AfD gewandert sind.

Würden Sie sagen, dass der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow ein Pragmatiker ist, der seinen Job eigentlich ganz gut macht?

Seinen Pragmatismus stelle ich nicht in infrage. Seine langfristigen Ziele und die der Linken überhaupt sind mit denen der CDU nicht vereinbar und werden es auch in Zukunft nicht sein.

In Thüringen wird im nächsten Jahr gewählt – laut den Umfragen wäre dort eine Regierung aus CDU und Linken die eigentliche Große Koalition. Das wäre zumindest eine stabile Regierung.

Zunächst einmal überlässt man den Wählern die Entscheidung, welche Konstellationen nach einer Wahl möglich sind und legt sie nicht vorher fest. Alles andere ist in meinen Augen undemokratisch.

Sehen Sie die Gefahr, dass mit der Diskussion über Bündnisse mit den Linken unter der Hand auch solche mit der AfD salonfähig gemacht werden?

Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe niemanden im demokratischen Spektrum, der sich nicht eindeutig von der AfD abgrenzt. Es wird keine Regierungsbildung mit der AfD geben. Nirgendwo.

Ist die Abgrenzung von der AfD auch bei Ihren Thüringer Parteifreunden wirklich stabil? Immerhin könnte man dort im kommenden Jahr Rot-Rot-Grün ablösen und den Ministerpräsidenten stellen?

Aber nicht mit einer Regierung, in der die AfD vertreten ist. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist nicht denkbar.

Noch einmal: Wenn es keine Koalition mit der AfD gibt und für eine Mehrheit CDU, SPD, Grüne und FDP gebraucht würden, diese sich aber nicht einigen können – dann bliebe doch nur noch die Koalition mit den Linken. Oder?

Und ich sage noch einmal: Den Wählern darf durch eine vorfristige Festlegung der Parteien nicht das Recht genommen werden, selbst zu bestimmen, welche Regierungen möglich sind. Auch wenn die Umfragen gegenwärtig auf schwierige Mehrheitsverhältnisse hindeuten. Entschieden wird am Wahltag.

Würden Sie sagen, die Debatte über Schwarz-Dunkelrot ist verfrüht?

Ich halte sie für unnötig. Aber ich kann die Diskussion nicht verbieten und ich stelle mich ihr auch.