Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH ist Top-Ausbildungsbetrieb

Erhard Herrmann

Brandenburg Die Industrie- und Handelskammer Potsdam hat die B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH in Brandenburg mit dem Prädikat den „TOP-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. Die IHK würdigt mit der Verleihung die besonderen Leistungen des Unternehmens für eine qualitativ hochwertige Ausbildung junger Menschen bei der Berufsorientierung und der Fachkräfteentwicklung. Die Ehrung fand im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft – darunter Oberbürgermeister Steffen Scheller, IHK-Präsident Peter Heydenbluth und Katja Rex, Geschäftsführerin der B.E.S. Werkdirektor Rico Lorenz und Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK Potsdam – statt.

Die Auszeichnung wird sechs mal im Jahr verliehen und mit einem Pokal, einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro honoriert. Um den Titel zu erhalten, war der Jury besonders wichtig, wie Auszubildende individuell gefördert werden, welche Übernahme- und Entwicklungschancen bestehen und wie sie im Unternehmen umfassend betreut werden.

Das traditionsreiche Unternehmen produziert seit 100 Jahren Stahl und gehört seit 25 Jahren zur Rivagruppe. Zurzeit befinden sich 22 junge Leute in der Ausbildung zum Industriemechaniker/-in, Elektroniker/-in und Werkstoffprüfer/-in. „Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist ein sicheres Fundament für die weitere berufliche Entwicklung. Unsere Ausbilder arbeiten deshalb intensiv und engagiert mit den Auszubildenden“, betonte Katja Rex. Das Brandenburger Elektrostahlwerk stellt bei Eignung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis in Aussicht. Ein Angebot, das ein Großteil der bisher 224 ausgebildeten Facharbeiter angenommen haben und so für den Fachkräftenachschub in der Region gesorgt haben.