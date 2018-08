Vermisster 79-Jähriger leblos im Großen Storkower See gefunden

Larissa Benz

Storkow (MOZ) Der leblose Körper eines 79-Jährigen ist am Mittwochmorgen aus dem Großen Storkower See gezogen worden.

Das teilt der Storkower Stadtbrandmeister Frank Ebert mit. Der Mann wurde seit dem frühen Dienstagnachmittag vermisst. Am Dienstag waren Polizei und Feuerwehr mit einem großen Rettungsaufgebot von etwa 50 Mann vor Ort. Auch Taucher suchten nach dem Vermissten. Nachdem ein Rettungshubschrauber zwei Suchflüge über dem See ohne Ergebnis abgeschlossen hatte, suchten Fuß- und Bootstrupps der Feuerwehr den Uferbereich bis in die Abendstunden ab. Doch auch diese Suche blieb ohne Erfolg. Am Mittwochmorgen sei dann der treibende Körper auf Höhe des Segelvereins entdeckt worden, sagt Stadtbrandmeister Ebert.