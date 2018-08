Sprechstunde mit Kanzlerin Merkel

Ellen Hasenkamp

Jena (MOZ) Friedrich lässt sich nicht beirren. Kerzengerade sitzt der Schüler im karierten Hemd da und befragt die Kanzlerin zu den Zukunftschancen kleiner Bauernhöfe. Die Regierungschefin redet von „Kappungsgrenzen“, der „Entwicklung ländlicher Räume“ und der „1. Säule“ der EU-Agrarpolitik. Friedrich aber insistiert: „Können Sie nicht sagen, wann es losgeht?“

„Bürgerdialog Europa“ heißt das Thema an diesem Dienstagnachmittag im thüringischen Jena. Rund 60 Bürgerinnen und Bürger trifft die Kanzlerin bei ihrem zweiten Termin in diesem Format. „Ein paar Wünsche mitnehmen“, wolle sie, sagt Merkel. Doch ein echter Dialog kommt nicht recht in Gang. Bis auf Friedrichs Landwirtschaftsdebatte verlaufen die 90 Minuten mehr nach dem Motto: Die Bürger fragen, die Kanzlerin antwortet. Oder auch: Die Bürger bemängeln, die Kanzlerin rechtfertigt. Wirklich leidenschaftlich werden weder die einen noch die anderen.

Dabei sind die Themen breit gefächert: Es geht um das Image Europas, um Integration, den Mangel an Pflegekräften, den Brexit, die AfD oder einen europäischen Finanzminister. Energisch schreitet Merkel ein, als die Debatte auf Verordnungen zur Gemüsekrümmung zusteuert: Das mit den Gurken sei „vorbei“, betont sie.

Formate wie diese mag die Kanzlerin. Die letzte Reihe hieß: „Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist“ – und lieferte ihr unter anderem Anregungen für den Bundestags-Wahlkampf.

In Europa wird in rund einem Jahr gewählt – und angesichts des Vormarsches von Populisten und Europa-Feinden in vielen Ländern blicken viele mit Sorge auf den Termin. Für Merkel stehen aber erst mal ganz andere Herausforderungen an. Im Herbst stehen wichtige Landtagswahlen in Hessen und Bayern bevor. Und im Dezember stellt sich Merkel auf dem CDU-Parteitag zur Wiederwahl.