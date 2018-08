Von Reetzerhütten bis Hollywood

Eva Loth

Reetzerhütten Wer denkt bei Temperaturen von 40 Grad im Schatten schon an Weihnachten? Klaus-Peter Klenke muss daran denken, denn in gut fünf Monaten ist es bereits wieder soweit. In seiner Kerzenfabrik in Reetzerhütten ist bereits die weihnachtliche Produktion angelaufen.

Silvia Ganzert fertigt derzeit die ersten Kugelkalender, die zur Weihnachtszeit die Wohnzimmer schmücken, an. Bei der Hitze gar nicht so einfach, obwohl es durch die Belüftung noch halbwegs auszuhalten ist. Aber gegen Mittag steht die Sonne genau auf der Produktionshalle. Dann heißt es alles verrammeln und verriegeln. Was natürlich dem Kerzenwachs nicht gut tut. In diesem heißen Sommer kann teilweise nicht gearbeitet werden, weil das Wachs zu weich ist. Ebenso ist es mit den Verzierungen, die aufgebracht werden. Diese werden erst in eine Silikonform gegossen, die Zahlen mit Gold gespritzt. „Da alles aushärten muss, sind hohe Temperaturen ungünstig“, weiß Silvia Ganzert aus jahrelanger Erfahrung. Sorgsam beklebt sie die jetzt roten Kugeln mit Tannenzweigen und Zahlen. Diese sind ursprünglich weiß und werden in verschiedene Farben getaucht. Die fertigen Kalenderketten hängen fein säuberlich aufgereiht an einem Gestell. Etwa zehn Minuten braucht Silvia Ganzert für eine Kette. Während dessen ist Juniorchef Christian Buchal dabei, Puppenkerzen zu ziehen. Diese finden immer noch reißenden Absatz und werden nur noch in zwei Betrieben deutschlandweit auf diese Weise hergestellt.

Die Firma in Reetzerhütten arbeitet auch für spezielle, für außergewöhnliche Bestellungen. Wer erinnert sich nicht an die fliegenden Kerzen in den Harry-Potter-Filmen? Diese wurden im kleinen Reetzerhütten produziert. Ein Exemplar hängt noch immer an der Eingangstür. In den vergangenen 14 Tagen hat Klaus-Peter Klenke mit seinen Mitarbeitern wieder für den Film gearbeitet. Für die amerikanische Serie „Dark 2“ haben sie rund 100 dicke Stumpen in elfenbeinfarben hergestellt. Auch für die Serie „Seasons 2“ waren Spezialkerzen gefordert. Vielleicht kann der aufmerksame Zuschauer diese in den Medien bewundern, denn es ist geplant, die Serie in ein bis zwei Jahren in Deutschland zu zeigen.

Natürlich können auch Privatpersonen, die eine individuelle Kerze wünschen, bei der Firma Buchal Kerzen in Reetzerhütten eine Bestellung aufgeben. Es wird ganz nach Kundenwunsch gearbeitet... ob mit Verzierungen oder auch Fotos... vieles ist möglich. Bestellt werden kann auch online unter www.buchal-kerzen.de. Und wer sich die Kerzen-Fertigung einmal selbst ansehen möchte, Klaus-Peter Klenke erklärt gern die Produktion nebst der alten Maschinen.